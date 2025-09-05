هاميلتون: سعيد بتحقيق حلم فيراري رغم البداية الصعبة في فورمولا-1

برلين - (د ب أ):

أكد السائق البريطاني لويس هاميلتون، أنه لا يزال يعيش حلمه بالتسابق لصالح فريق فيراري، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، رغم البداية الصعبة له في موسمه الأول مع الفريق.

وبعد انتقاله من مرسيدس إلى فيراري، لم ينجح بطل العالم سبع مرات في الصعود للمنصة مع فريقه الجديد ويحتل المركز السادس حاليا في ترتيب السائقين وذلك قبل سباق الجائزة الكبرى في إيطاليا.

وقال هاميلتون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال إذا ما كان الموسم الحالي هو الأصعب في مسيرته: "لا أتذكر كل موسم في مسيرتي لذلك لا أريد مقارنة الوقت الحالي بالماضي، أتذكر أن عام 2009 كان عظيما بالنسبة لي و2010و2011و2012 و2022 و2023، لذلك هناك الكثير من المواسم".

وأضاف: "لكنني أعيش حلمي من خلال التسابق باسم فيراري، وكان لدي العام الماضي بأكمله من أجل أن أكون مستعدا لذلك، كان هناك الكثير من الوقت للتكيف وقد بذلوا قصارى جهدهم (فيراري) من أجل استيعابي في الفريق".

وقدم فريق فيراري أداء كارثيا في سباق الجائزة الكبرى في هولندا الاسبوع الماضي، حيث لم يصل كل من هاميلتون وزميله شارل لوكلير إلى خط النهاية.

وانحرف هاميلتون عن مسار حلبة "زاندفورت" وسقطت إحدى العجلات الخلفية للسيارة ليصطدم بالحاجز، فيما اصطدم لوكلير بسيارة الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس.

وقال هاميلتون : "أعتقد بصدق أنه كلما زادت صعوبة السباق كلما كنت أفضل وهذا العام كان صعبا لكنه يجهزك لتصبح أفضل وأقوى".

وفي سباق مونزا في إيطاليا موطن فريق فيراري، سيتواجد هاميلتون في السباق وهو متأخر بخمس مراكز في خط الانطلاق، وهي عقوبة فرضت عليه لعدم قيامه برفع الراية الصفراء في طريقه لخط الانطلاق.

وأضاف هاميلتون: "خصم النقاط من الرصيد أمر صعب للغاية لكنني سأتعلم منه، سيكون العمل شاقا هذا الاسبوع لأن التصفيات قوية والتأخر بخمس مراكز ليس أمرا جيدا على الاطلاق قبل أول سباق لي في مونزا مع فيراري، الأمر الذي يحفزني للقتال ويجعلني متحفزا".