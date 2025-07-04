ستيف نيلسن يتولى منصب المدير العام لفريق ألباين لفورمولا-1

لندن - (أ ب):

أعلن فريق ألباين المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 اليوم الجمعة تعيين ستيف نيلسن في منصب المدير العام للإشراف على العمليات اليومية للفريق.

وأكد ألباين أن نيلسن سيبدأ مهام منصبه في شهر سبتمبر، قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، وبعدها سيرفع تقاريره إلى المستشار التنفيذي للفريق، فلافيو برياتوري، علما بأن هناك علاقة وطيدة تربط بين الرجلين منذ سنوات.

ويتولى نيلسن المهمة في أعقاب رحيل أولي أوكس عن المنصب في مايو، حيث قام برياتوري بأعمال المدير العام منذ ذلك الحين.

وذكر ألباين في بيانه: "يمثل هذا التعيين عودة نيلسن إلى الفريق، فهو إحدى أقدم الشخصيات وأكثرها احترامًا في هذه الرياضة، وسبق له العمل في إنستون مع بينيتون ورينو لفترات متعددة، أبرزها منصب المدير الرياضي خلال موسمي 2005 و2006 اللذين شهدا فوز الفريقين بالبطولة".

كذلك عمل نيلسن مع فرق أخرى وشغل مناصب في الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) وفورمولا- 1.