هاميلتون بعد أول سباق مع فيراري: الانتقادات تحفزني

لندن - (د ب أ):

قال البريطاني لويس هاميلتون، إنه يعتبر الانتقادات بمثابة محفز له وذلك بعدما أكمل أول سباق له مع فريقه الجديد فيراري، وذلك قبل انطلاق أول سباق رسمي في الشهر المقبل في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هاميلتون حقق الزمن الأسرع في التجارب الافتتاحية في البحرين، حيث أكمل 47 لفة ليرفع رصيده هذا الاسبوع إلى 162 لفة،وهو ما يعادل ثلاث سباقات.

وكان هاميلتون، الذي أكمل عامه الـ40 في يناير الماضي، انتقل إلى فيراري بعد 12 موسما مع فريق مرسيدس، لكن أداءه بدا مختلفا في السنوات الأخيرة مع فريقه السابق.

وفي حوار مع مجلة "تايم" والتي صدرت أول أمس الخميس، أشارت المجلة إلى تصريحات إيدي جوردان، المالك السابق في فورمولا-1، والتي قال فيها إن قيام فيراري باستبدال الإسباني كارلوس ساينز بهاميلتون كان انتحارا.

وقال بطل العالم سبع مرات في الحوار : "لقد كنت دائما اتقبل الانتقادات حتى السلبية، لم أرد أبدا في مسيرتي على من هم أكبر مني سنا، وهم من يعلقون على مسيرتي وعلى ما يجب أن أفعله، الأسلوب الذي تؤدي به والطريقة التي تعرض بها نفسك ترد على كل تلك الانتقادات".

وأضاف: "بالطبع في رياضتنا يتقبل الجميع الانتقادات، ربما أكون تعرضت للكثير منها خلال مسيرتي".

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