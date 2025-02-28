تخفيضات وعروض "كاش باك".. سيارات تنخفض أسعارها في مصر خلال فبراير

كتب – محمود أمين:

شهد سوق السيارات المصري خلال شهر فبراير 2025 موجة كبيرة من التخفيضات والعروض الترويجية، حيث أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية عن خصومات نقدية (كاش باك) وتخفيضات على أسعار عدد من الطرازات، في محاولة لتنشيط حركة المبيعات وجذب المزيد من العملاء.

وقد شملت هذه العروض مجموعة واسعة من السيارات، تنوعت بين السيدان العائلية، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، حيث تم الإعلان عن تخفيضات على 13 طرازًا من علامات مختلفة، أبرزها جي إيه سي (GAC)، بستيون (Bestune)، شانجان (Changan)، سوبارو (Subaru)، وستروين (Citroën).

"جي إيه سي" (GAC).. تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه

جي إيه سي إمباو (GAC Empow)

طرحت شركة GAC عرض كاش باك بقيمة 30 ألف جنيه على جميع فئات إمباو، مما جعل أسعارها بعد الخصم كالتالي:

الفئة GS بيز لاين: 1,135,000 جنيه بدلًا من 1,165,000 جنيه.

الفئة GB هاي لاين: 1,285,000 جنيه بدلًا من 1,315,000 جنيه.

الفئة GE R-Style: 1,395,000 جنيه بدلًا من 1,425,000 جنيه.

جي إيه سي إيمكو (GAC Emkoo)

حصلت السيارة إيمكو على كاش باك بقيمة 40 ألف جنيه، مما أدى إلى تعديل أسعارها كالتالي:

الفئة GS: 1,305,000 جنيه بدلًا من 1,345,000 جنيه.

الفئة GE: 1,415,000 جنيه بدلًا من 1,455,000 جنيه.

الفئة GL: 1,430,000 جنيه بدلًا من 1,470,000 جنيه.

جي إيه سي GS4

شهدت GS4 تخفيضًا بقيمة 40 ألف جنيه، لتصبح أسعارها:

الفئة GS: 1,195,000 جنيه بدلًا من 1,235,000 جنيه.

الفئة GB: 1,275,000 جنيه بدلًا من 1,315,000 جنيه.

الفئة GE: 1,345,000 جنيه بدلًا من 1,385,000 جنيه.

جي إيه سي GS3 MZOOM

تم تطبيق كاش باك بقيمة 50 ألف جنيه على جميع فئات GS3 MZOOM، مما جعل الأسعار الجديدة كالتالي:

الفئة GS: 1,145,000 جنيه بدلًا من 1,195,000 جنيه.

الفئة GB: 1,205,000 جنيه بدلًا من 1,255,000 جنيه.

الفئة GL: 1,305,000 جنيه بدلًا من 1,355,000 جنيه.

الفئة R-Style: 1,415,000 جنيه بدلًا من 1,465,000 جنيه.

"بستيون" (Bestune).. كاش باك يصل إلى 120 ألف جنيه

بستيون T55

تتوفر بفئة واحدة، وشهدت كاش باك بقيمة 40 ألف جنيه ليصبح سعرها 1,175,000 جنيه.

بستيون T77 برو

حصلت على كاش باك 40 ألف جنيه ليصبح سعرها 1,385,000 جنيه.

بستيون B70

حصلت على كاش باك يتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، لتصبح أسعارها:

الفئة Deluxe: 1,375,000 جنيه.

الفئة Premium: 1,395,000 جنيه.

بستيون B70 S

تم تقديم كاش باك ضخم يتراوح بين 100 و120 ألف جنيه، مما جعل الأسعار تبدأ من 1,355,000 جنيه للفئة الأولى، و1,375,000 جنيه للفئة الثانية.

"شانجان" (Changan).. تخفيضات تصل إلى 101 ألف جنيه

أعلنت مجموعة غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر، عن تخفيضات على سياراتها تستمر حتى 31 مارس، وبلغت قيمة التخفيضات:

شانجان CS35 بلس

الفئة الأولى: 999,000 جنيه بدلًا من 1,100,000 جنيه (تخفيض 101 ألف جنيه).

الفئة الثانية: 1,100,000 جنيه بدلًا من 1,180,000 جنيه (تخفيض 80 ألف جنيه).

الفئة الثالثة: 1,200,000 جنيه بدلًا من 1,275,000 جنيه (تخفيض 75 ألف جنيه).

شانجان CS55 بلس

الفئة الأولى: 1,235,000 جنيه بدلًا من 1,290,000 جنيه (تخفيض 55 ألف جنيه).

الفئة الثانية: 1,340,000 جنيه بدلًا من 1,405,000 جنيه (تخفيض 65 ألف جنيه).

الفئة الثالثة: 1,410,000 جنيه بدلًا من 1,475,000 جنيه (تخفيض 65 ألف جنيه).

شانجان UNI-T

الفئة الأولى: 1,350,000 جنيه بدلًا من 1,385,000 جنيه (تخفيض 35 ألف جنيه).

الفئة الثانية: 1,450,000 جنيه بدلًا من 1,495,000 جنيه (تخفيض 45 ألف جنيه).

الفئة الثالثة: 1,550,000 جنيه بدلًا من 1,600,000 جنيه (تخفيض 50 ألف جنيه).

"سوبارو" (Subaru).. تخفيض 200 ألف جنيه على "كروس تريك"

أعلنت مجموعة أبو غالي، الوكيل غير الحصري لعلامة سوبارو في مصر، عن تخفيض 200 ألف جنيه على سوبارو كروس تريك، ليصبح سعرها بعد التخفيض 2,150,000 جنيه.

"ستروين" (Citroën).. تخفيضات تصل إلى 240 ألف جنيه

أقرت مجموعة القصراوي تخفيضات كبيرة على ستروين C5 آير كروس، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، لتصبح الأسعار الجديدة:

الفئة Feel with Panorama: 1,700,000 جنيه بدلًا من 1,940,000 جنيه (تخفيض 240 ألف جنيه).

الفئة Shine: 1,820,000 جنيه بدلًا من 2,060,000 جنيه (تخفيض 240 ألف جنيه).