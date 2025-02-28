في شهرين.. 4 سيارات جديدة تنضم للتصنيع المحلي (أسعار وتفاصيل)

كتب - محمد جمال:

يعيش صناعة السيارات المجمعة في مصر حالة حراك ونشاط ملحوظ مع انطلاق العام 2025، إذ تم الكشف عن 4 سيارات جديدة منذ انطلاق يناير وحتى آلان.

تتنوع السيارات التي أنضمت للسوق المصري بين سيدان عائلية وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها من 630 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أحدث السيارات التي انضمت للتجميع المحلي خلال العام 2025 بالسوق المصري:

برتون ساجا

تقدم بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 630 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي كولراي

تأتي كولراي المحلية بثلاث فئات تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، ومليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

شيفرولية أوبترا

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر من فئتين الأولى بسعر 724,900 جنيه، الفئة الثانية بسعر 749,900 جنيه.

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