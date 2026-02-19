إعلان

خسائر بالملايين.. حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:19 ص 19/02/2026

جانب من الحريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية كفر القلشي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن نفوق 5000 دجاجة وخسائر مادية قُدرت بنحو 2 مليون جنيه.

التهمت النيران المزرعة المملوكة للمواطن طلعت رياض شريف بالكامل، وتسببت في نفوق الدواجن البالغ عمرها 29 يومًا، إضافة إلى احتراق 3 أطنان من الأعلاف والتعليقة وكافة أدوات التشغيل، فضلاً عن تدمير المبنى المقام على مساحة 4 قراريط، بعدما طالت ألسنة اللهب الجدران والأسقف الخشبية وحولت المكان إلى رماد.

كشفت المعاينة أن صاحب المزرعة كان قد اشترى الدواجن والأعلاف بنظام الآجل من التجار، ولم يسدد قيمتها حتى الآن، ما ضاعف من حجم الأزمة، خاصة أن المشروع يمثل مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.

وناشد أهالي القرية الجهات المعنية ورجال الأعمال وأصحاب الخير دعم صاحب المزرعة لمساعدته على تجاوز محنته وإعادة تشغيل مشروعه من جديد، حتى لا تتفاقم تداعيات الخسائر على أسرته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مزرعة دواجن حريق مزرعة دواجن المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتبه.. تناول هذا المشروب الشهير قبل السحور يزيد شعورك بالعطش
سفرة رمضان

انتبه.. تناول هذا المشروب الشهير قبل السحور يزيد شعورك بالعطش

إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
شئون عربية و دولية

إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
المداح 6 الحلقة الثانية.. الأموات يطاردون حمادة هلال وظهور مفاجئ لمالك
دراما و تليفزيون

المداح 6 الحلقة الثانية.. الأموات يطاردون حمادة هلال وظهور مفاجئ لمالك
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
تراجع مفاجئ في مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الجلسة اليوم
اقتصاد

تراجع مفاجئ في مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الجلسة اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة