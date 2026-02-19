خسائر بالملايين.. حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية كفر القلشي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن نفوق 5000 دجاجة وخسائر مادية قُدرت بنحو 2 مليون جنيه.

التهمت النيران المزرعة المملوكة للمواطن طلعت رياض شريف بالكامل، وتسببت في نفوق الدواجن البالغ عمرها 29 يومًا، إضافة إلى احتراق 3 أطنان من الأعلاف والتعليقة وكافة أدوات التشغيل، فضلاً عن تدمير المبنى المقام على مساحة 4 قراريط، بعدما طالت ألسنة اللهب الجدران والأسقف الخشبية وحولت المكان إلى رماد.

كشفت المعاينة أن صاحب المزرعة كان قد اشترى الدواجن والأعلاف بنظام الآجل من التجار، ولم يسدد قيمتها حتى الآن، ما ضاعف من حجم الأزمة، خاصة أن المشروع يمثل مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.

وناشد أهالي القرية الجهات المعنية ورجال الأعمال وأصحاب الخير دعم صاحب المزرعة لمساعدته على تجاوز محنته وإعادة تشغيل مشروعه من جديد، حتى لا تتفاقم تداعيات الخسائر على أسرته.