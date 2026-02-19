إعلان

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:35 ص 19/02/2026 تعديل في 11:44 ص

سعر الدولار مقابل الجنيه

خسر سعر الجنيه المصري دفعة واحدة نحو 52 قرشًا مقابل الدولار في 5 بنوك، خلال تعاملات الخميس 19-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

