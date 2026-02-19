إعلان

وزير الصحة يستقبل وفدًا تركياً لبحث مستجدات "مدينة العاصمة الطبية"

كتب : أحمد جمعة

11:04 ص 19/02/2026 تعديل في 11:17 ص

وزير الصحة يستقبل وفدًا تركياً

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من شركة YDA التركية الرائدة؛ لبحث آخر مستجدات مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية، والاستفادة من أرقى الخبرات الدولية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز للرعاية الطبية المتقدمة والسياحة العلاجية في الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، معتبرًا إياه نقلة حقيقية في جودة الرعاية الصحية، التعليم الطبي، والبحث العلمي متعدد التخصصات.

تم خلال الاجتماع استعراض النماذج التصميمية المقترحة، مع التركيز على التوافق مع أحدث المعايير العالمية، لتوفير بيئة مثالية للمرضى وذويهم، وبيئة محفزة للباحثين والأطقم الطبية، إلى جانب مناقشة آليات التعاون الفني والتقني مع الشركة التركية لضمان سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز في هذا المشروع القومي الضخم.

حضر اللقاء الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام العلاقات الصحية الخارجية.

وزير الصحة مدينة العاصمة الطبية السياحة العلاجية خالد عبدالغفار

