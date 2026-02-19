إعلان

إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان

كتب : مصراوي

11:24 ص 19/02/2026

إسرائيل

شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة في أنحاء لبنان اليوم الخميس استهدفت ما وصفها بمستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن موجة الضربات أصابت بنية تحتية عسكرية يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران للتخطيط لهجمات على إسرائيل.

ووصف الجيش الإسرائيلي وجود حزب الله في هذه المناطق بأنه يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين إسرائيل وحزب الله في أواخر عام 2024.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

ولم يقدم المسؤولون الإسرائيليون أي معلومات بشأن وقوع ضحايا محتملين جراء هذه الغارات.

إسرائيل تل أبيب بيروت غارات جوية

