إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان

شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة في أنحاء لبنان اليوم الخميس استهدفت ما وصفها بمستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن موجة الضربات أصابت بنية تحتية عسكرية يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران للتخطيط لهجمات على إسرائيل.

ووصف الجيش الإسرائيلي وجود حزب الله في هذه المناطق بأنه يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين إسرائيل وحزب الله في أواخر عام 2024.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

ولم يقدم المسؤولون الإسرائيليون أي معلومات بشأن وقوع ضحايا محتملين جراء هذه الغارات.