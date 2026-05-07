

تابع عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الخميس، انتظام أعمال توريد محصول القمح بمختلف مواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لموسم الحصاد والتأكد من انتظام عمليات الاستلام وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين.

48 ألف طن منذ بدء الموسم

أكد محافظ المنوفية أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى الآن تجاوزت 48 ألف طن، داخل الشون والصوامع والهناجر المعتمدة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة مع تزايد معدلات الاستلام يوميًا.

متابعة ميدانية ولجان رقابية

شدد المحافظ على تكثيف المرور الميداني من اللجان المختصة لمتابعة عمليات الاستلام والتخزين، مع التأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية داخل مواقع التخزين، حفاظًا على جودة المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

تسهيلات للمزارعين

وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين خلال عمليات التوريد، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة، ويشجع المزارعين على تسليم المحصول بسهولة وسرعة.

مساحات مزروعة وسعات تخزينية كبيرة

وأوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام داخل المحافظة بلغت 130 ألفًا و204 أفدنة و12 قيراطًا، فيما تضم المحافظة 14 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون وهناجر، بسعة تخزينية تصل إلى 170 ألف طن، لاستيعاب الكميات المستهدفة خلال الموسم الحالي.