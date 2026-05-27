شهد سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الطلب، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وتراجع المعروض من بعض الطرازات، ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين للاتجاه نحو شراء السيارات المستعملة باعتبارها خيارًا أكثر توفيرًا.

وتتنوع السيارات المطلوبة داخل سوق المستعمل المصري بحسب السعر والاعتمادية وتكلفة التشغيل، فيما تواصل بعض الطرازات الحفاظ على قيمتها وإقبال المستهلكين عليها رغم مرور سنوات على طرحها.

هيونداي أكسنت RB

تواصل هيونداي أكسنت RB موديلات 2015 و2016 تصدرها لقائمة السيارات الأكثر طلبًا داخل سوق المستعمل المصري، خاصة مع اعتماديتها وتوافر قطع غيارها بشكل واسع. ويتراوح متوسط أسعار السيارة حاليًا بين 500 و550 ألف جنيه وفقًا للحالة العامة والتجهيزات.

رينو فلوانس

حافظت رينو فلوانس موديلات 2015 و2016 على مكانتها داخل سوق المستعمل، خاصة بين الباحثين عن سيارة سيدان أوروبية بسعر مناسب. وتراوح متوسط أسعار السيارة خلال الفترة الحالية بين 430 و 600 ألف جنيه بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات.

نيسان صني

تعد نيسان صني موديلات 2020 وحتى 2022 من أبرز السيارات المنتشرة داخل سوق المستعمل المصري، بفضل انخفاض تكلفة الصيانة وسهولة إعادة البيع. ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 500 حتى 700 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو

مازالت شيفروليه أفيو موديلات 2010 وحتى 2013 تحافظ على تواجدها داخل سوق المستعمل، خاصة بين الباحثين عن سيارة اقتصادية بسعر مناسب. ويتراوح متوسط أسعار السيارة بالسوق المصري بين 350 و 450 ألف جنيه بحسب الحالة والموديل.

ميتسوبيشي لانسر

تواصل ميتسوبيشي لانسر شارك موديلات 2014 وحتى 2016 جذب اهتمام المستهلكين داخل سوق المستعمل المصري. ويتراوح متوسط أسعارها خلال الفترة الحالية بين 650 و800 ألف جنيه.