حددت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، يوم الاثنين الموافق 8 يونيو المقبل، موعدًا للكشف الرسمي ولأول مرة عن السيارة "ماجنيت" Magnite الكروس أوفر ما تحت المدمجة.

وتسعى الشركة اليابانية عبر وكيلها في مصر إلى تعزيز تواجدها داخل واحدة من أكثر الفئات تنافسية بالسوق، خاصة في ظل اتجاه عدد من العلامات التجارية الأخرى إلى تقديم طرازات كروس أوفر صغيرة لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المستهلكين.

وتعتمد سيارة نيسان المنتظرة في نسختها المتوفرة بأسواق اليابان على محرك 1.0 لتر تربو، بقوة 99 حصان، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.

مساحات وأبعاد نيسان ماجنيت

يبلغ طول نيسان ماجنيت 3994 مم، وعرضها 1758 مم، وارتفاعها 1572 مم، مع قاعدة عجلات 2500 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم، فيما تصل سعة التخزين الخلفية إلى 336 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40.

وتأتي السيارة مزودة بخزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك يصل إلى نحو 17.9 كم لكل لتر وفقًا لمعايير ARAI، ما يضعها ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود داخل فئتها.

تجهيزات نيسان ماجنيت

أما من الداخل، فتقدم نيسان ماجنيت مجموعة من التجهيزات تشمل نظام توجيه كهربائي، وفرامل ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم عرض معلومات القيادة. كما تتضمن أنظمة مساعدة للسائق مثل نظام Eco Scoring وEco Coaching لتحسين أسلوب القيادة وتقليل استهلاك الوقود.

منظومة الأمان في نيسان ماجنيت

وعلى صعيد الأمان، تعتمد السيارة على منظومة متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام ESP للتحكم في الثبات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

التصميم الخارجي لنيسان ماجنيت

يأتي التصميم الخارجي للسيارة بطابع عصري مع مصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة بإطارات 195/60 R16، إلى جانب شبكة أمامية بتصميم Honeycomb ولمسات كرومية تمنح السيارة مظهرًا أكثر فخامة داخل فئتها.

