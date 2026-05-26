إعلان

نيسان ماجنيت.. المواصفات الكاملة لأحدث سيارات العلامة اليابانية في مصر (صور)

كتب : أيمن صبري

12:23 م 26/05/2026 تعديل في 01:00 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت
  • عرض 8 صورة
    نيسان ماجنيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، يوم الاثنين الموافق 8 يونيو المقبل، موعدًا للكشف الرسمي ولأول مرة عن السيارة "ماجنيت" Magnite الكروس أوفر ما تحت المدمجة.

وتسعى الشركة اليابانية عبر وكيلها في مصر إلى تعزيز تواجدها داخل واحدة من أكثر الفئات تنافسية بالسوق، خاصة في ظل اتجاه عدد من العلامات التجارية الأخرى إلى تقديم طرازات كروس أوفر صغيرة لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المستهلكين.

وتعتمد سيارة نيسان المنتظرة في نسختها المتوفرة بأسواق اليابان على محرك 1.0 لتر تربو، بقوة 99 حصان، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر.

مساحات وأبعاد نيسان ماجنيت

يبلغ طول نيسان ماجنيت 3994 مم، وعرضها 1758 مم، وارتفاعها 1572 مم، مع قاعدة عجلات 2500 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 205 مم، فيما تصل سعة التخزين الخلفية إلى 336 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40.

وتأتي السيارة مزودة بخزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك يصل إلى نحو 17.9 كم لكل لتر وفقًا لمعايير ARAI، ما يضعها ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود داخل فئتها.

تجهيزات نيسان ماجنيت

أما من الداخل، فتقدم نيسان ماجنيت مجموعة من التجهيزات تشمل نظام توجيه كهربائي، وفرامل ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم عرض معلومات القيادة. كما تتضمن أنظمة مساعدة للسائق مثل نظام Eco Scoring وEco Coaching لتحسين أسلوب القيادة وتقليل استهلاك الوقود.

منظومة الأمان في نيسان ماجنيت

وعلى صعيد الأمان، تعتمد السيارة على منظومة متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام ESP للتحكم في الثبات، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

التصميم الخارجي لنيسان ماجنيت

يأتي التصميم الخارجي للسيارة بطابع عصري مع مصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة بإطارات 195/60 R16، إلى جانب شبكة أمامية بتصميم Honeycomb ولمسات كرومية تمنح السيارة مظهرًا أكثر فخامة داخل فئتها.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يغادر أنفيلد للمرة الأخيرة بسيارة رولز رويس سعرها يناهز 22 مليون جنيه

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو

بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي

أسعار السيارات نيسان سوق السيارات المصري سيارات 2027

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضربة قوية قبل عيد الأضحى.. ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط
أخبار مصر

كيفية التقدم للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة".. الرابط والشروط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خصم 50%.. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة