إعلان

ماذا تأكل صباحًا؟.. "القومي للتغذية" يوضح مكونات الفطار الصحي

كتب : محمد أبو بكر

12:06 م 02/05/2026 تعديل في 12:06 م

الفطار الصحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المعهد القومي للتغذية تفاصيل مكونات الفطار الصحي المصري المتوازن لتحقيق الإفادة للجسم.

وأكد المعهد القومي، في منشور توعوي عبر فيسبوك، أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويُسهم في تحسين الصحة العامة.

ما هو الفطار الصحي المتوازن؟

أوضح "القومي للتغذية"، أن الفطار الصحي يعتمد على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، تشمل البروتين، والنشويات، والدهون الصحية، إلى جانب الألياف والفيتامينات، بما يحقق التوازن الغذائي المطلوب مع بداية اليوم.

مصادر البروتينات والطاقة

أشار إلى أن البروتين يمكن الحصول عليه من مصادر مثل البيض والجبن، بينما توفر النشويات الطاقة من خلال الخبز، في حين تساهم الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، في دعم وظائف الجسم الحيوية.

وأكد المعهد، أهمية تناول الخضروات الطازجة مثل الخيار والطماطم والخس، لما تحتويه من ألياف وفيتامينات تعزز من كفاءة الجهاز الهضمي وتقوي المناعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل