سفير إيران لدى باكستان يحذف تغريدة تؤكد وصول وفد بلاده إلى إسلام آباد

كتب : وكالات

11:33 ص 09/04/2026

إيران وباكستان

أقدم السفير الإيراني لدى باكستان على حذف تغريدة كان قد نشرها بشأن وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الموقف الإيراني من المفاوضات الجارية.

وكانت التغريدة قد أشارت إلى بدء محادثات وصفت بأنها "جدية"، تستند إلى مقترح إيراني يتضمن عشر نقاط.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية حتى الآن بشأن أسباب حذف المنشور.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، مع استضافة باكستان محادثات حساسة تهدف إلى احتواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

