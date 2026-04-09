لماذا ارتفع المعدل العام للتضخم الشهري في مارس؟

كتب : منال المصري

12:04 م 09/04/2026 تعديل في 12:21 م

التضخم الشهري

أظهرت بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (شاملا المدن والريف) ارتفاع التضخم الشهري على مستوى مدن مصر خلال مارس (3.3%) عن شهر فبراير 2026، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تفاصيل زيادات أسعار السلع والخضروات والفاكهة

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.5%).

زيادة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.9%).

صعود مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%).

ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%).

زيادة مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%).

ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (2.0%).

صعود مجموعة الخضروات بنسبة (21.8%).

ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

زيادة مجموعة منتجات غذائية بنسبة (0.8%).

ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%).

زيادة مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).

ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (0.9%).

زيادة مجموعة الأقمشة بنسبة (1.5%).

ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%).

زيادة مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%).

ارتفاع مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، زيادة مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%).

ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (6.5%)، زيادة مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.6%).

ارتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%).

ارتفاع مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.5%).

زيادة مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.3%).

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

