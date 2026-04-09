لماذا ارتفع المعدل العام للتضخم الشهري في مارس؟
كتب : منال المصري
التضخم الشهري
أظهرت بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (شاملا المدن والريف) ارتفاع التضخم الشهري على مستوى مدن مصر خلال مارس (3.3%) عن شهر فبراير 2026، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل زيادات أسعار السلع والخضروات والفاكهة
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.5%).
زيادة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.9%).
صعود مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%).
ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%).
زيادة مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%).
ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (2.0%).
صعود مجموعة الخضروات بنسبة (21.8%).
ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).
زيادة مجموعة منتجات غذائية بنسبة (0.8%).
ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%).
زيادة مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).
ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (0.9%).
زيادة مجموعة الأقمشة بنسبة (1.5%).
ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%).
زيادة مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%).
ارتفاع مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، زيادة مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%).
ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (6.5%)، زيادة مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.6%).
ارتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%).
ارتفاع مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.5%).
زيادة مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.3%).