أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عزم الحكومة على إعادة إعمار البلاد وتعزيز قوتها بشكل غير مسبوق، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد "بناء إيران" لتُصبح أقوى من أي وقت مضى في تاريخها.

نهج الحرب والبناء

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، وجّه عارف خطابا إلى المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، واصفا إياها بـ"حكومة الحرب والبناء".

واستحضر عارف، مقولة للشهيد طهراني مقدم (الأب الروحي لبرنامج الصواريخ الإيراني) مفادها أن الأشخاص الضعفاء فقط هم من يعملون على قدر إمكانياتهم المتاحة.

تفكر استراتيجي جديد

أوضح النائب الأول للرئيس، أن الاقتدار الذي تتمتع به إيران اليوم هو ثمرة لهذا النوع من التفكير الذي يتجاوز الموارد المحدودة، مؤكدا أن الحكومة ستتبنى هذا النهج لإعادة بناء البلاد وتعزيز مكانتها التاريخية والقوية في المنطقة.

به همه مدیران در دولت « جنگ و سازندگی» دکتر پزشکیان این باور شهید تهرانی مقدم را یادآور می شوم که: «فقط آدم های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می کنند».

امروز اقتدارمان را مرهون چنین تفکری هستیم، پس با همین تفکر ایران را دوباره می سازیم، قوی تر از هر دورانی در تاریخ این سرزمین. — محمدرضا عارف (@ir_aref) April 9, 2026



تأتي هذه الوعود في وقت تواجه فيه طهران تحديات اقتصادية وميدانية "جسيمة"، مما يجعل مهمة حكومة الحرب والبناء تحت مجهر الاختبار الشعبي والدولي.