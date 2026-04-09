إعلان

نائب الرئيس الإيراني: سنُعيد بناء بلادنا لتكون أقوى من أي حقبة مضت في تاريخها

كتب : مصطفى الشاعر

12:14 م 09/04/2026

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عزم الحكومة على إعادة إعمار البلاد وتعزيز قوتها بشكل غير مسبوق، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد "بناء إيران" لتُصبح أقوى من أي وقت مضى في تاريخها.

نهج الحرب والبناء

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، وجّه عارف خطابا إلى المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، واصفا إياها بـ"حكومة الحرب والبناء".

واستحضر عارف، مقولة للشهيد طهراني مقدم (الأب الروحي لبرنامج الصواريخ الإيراني) مفادها أن الأشخاص الضعفاء فقط هم من يعملون على قدر إمكانياتهم المتاحة.

تفكر استراتيجي جديد

أوضح النائب الأول للرئيس، أن الاقتدار الذي تتمتع به إيران اليوم هو ثمرة لهذا النوع من التفكير الذي يتجاوز الموارد المحدودة، مؤكدا أن الحكومة ستتبنى هذا النهج لإعادة بناء البلاد وتعزيز مكانتها التاريخية والقوية في المنطقة.


تأتي هذه الوعود في وقت تواجه فيه طهران تحديات اقتصادية وميدانية "جسيمة"، مما يجعل مهمة حكومة الحرب والبناء تحت مجهر الاختبار الشعبي والدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران حرب إيران هدنة إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

زووم

شئون عربية و دولية

اقتصاد

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

