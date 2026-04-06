إعلان

الزيادات تتوالى.. ارتفاع أسعار تويوتا أوروبان كروزر موديل 2026 في مصر

كتب : أيمن صبري

01:42 م 06/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الباب الخلفي لـ تويوتا أوربان كروزر
  • عرض 6 صورة
    محرك تويوتا اوربان كرورز
  • عرض 6 صورة
    أبواب تويوتا أوربان كروزر
  • عرض 6 صورة
    شنطة تويوتا أوربان كروزر
  • عرض 6 صورة
    مقصورة تويوتا أوربان كروزر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، زيادة قيمته 130 ألف جنيه بأسعار السيارة "أوربان كروزر" Urban Cruiser كروس أوفر الخدمية موديل 2026 خلال شهر أبريل الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية أصبحت أوربان كروزر الجديدة بعد الزيادة تبدأ من 1.430.000 جنيه للفئة Active القياسية، والفئة Comfort الأعلى تجهيزًا بـ1.530.000 جنيه.

فيما يلي مواصفات تويوتا أوربا كروزر موديل 2026 الميكانيكية ووسائل الأمان والراحة:

ما مواصفات محرك تويوتا أوربان كروزر الجديدة؟

تعمل أوربان كروزر التي تعتبر أحدث سيارات تويوتا في مصر بمحرك بنزين تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر بقوة 105 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

يبلغ طول سيارة تويوتا الجديدة 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

تأتي تويوتا أوربان كروز بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

تجهيزات تويوتا أوربان كروزر

تم تجهيز تويوتا أوربان كروزر بمجموعة من التقنيات المتقدمة تتضمن المقصورة شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

تويوتا أوربان كروزر مزودة بوسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

اقرأ أيضًا:

بخيارين من المحركات.. هيونداي تطلق سيارتها Exter كروس أوفر بالاسواق

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

رسميًا.. طرح هيونداي توسان 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

أسعار السيارات سيارات تويوتا تويوتا أوربان كرورز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



