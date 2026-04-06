أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة "فورتشنر" Fortuner موديل 2026 بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي فقد ارتقت أسعار الفئة Sport رباعية الدفع المتاحة من تويوتا فورتشر SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة إلى 3.700.000 جنيه مقارنة بـ3.500.000 سابقًا.

في التقرير الآتي مواصفات تويوتا فورتشنر التفصيلية المتوفرة في مصر:

ما مواصفات محرك تويوتا فورتشنر الجديدة؟

تقدم تويوتا فورتشنر 2026 المجمعة محليًا بمحرك يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل.

تعتمد تويوتا فورتشنر على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

أنظمة المساعدة والأمان في تويوتا فورتشنر

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة؛ كما تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

