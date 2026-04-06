طرحت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet التجارية في السوق المصري، موديل 2027 من السيارة أوبترا سيدان العائلية رسميًا لعملاء العلامة الأمريكية محليًا.

ووفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، تتوفر شيفرولية أوبترا 2027 الجديدة بفئتين بأسعار تبدأ من 744.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و769.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيفرولية أوبترا 2027 الجديدة:

ما مواصفات محرك شيفرولية أوبترا الجديدة؟

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا الجديدة بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر.

ما تجهيزات الأمان ومساعدة السائق المتوفرة في شيفرولية أوبترا 2027؟

تمتلك أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. الكشف عن أسعار هيونداي توسان 2027 في السوق المصري

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

رسميًا.. الكشف عن أسعار ستروين C4 الفيس ليفت 2026 بالسوق المصري