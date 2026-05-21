أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تجهيز مواقع الغوص السياحي بمدينة شرم الشيخ ومحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء بشمندورات رسو اليخوت السياحية الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، ودعم استدامة الأنشطة السياحية والبيئية بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.

المشروع يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والتدخلات التي تنفذها الوزارة

وأكدت "عوض" أن المشروع يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والتدخلات التي تنفذها الوزارة للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن رسو اليخوت والقوارب بصورة عشوائية على الشعاب المرجانية، بما يسهم في حماية النظم البيئية البحرية وتنظيم الأنشطة السياحية بمواقع الغوص، خاصة بالمناطق الأكثر إقبالًا من السائحين وممارسي أنشطة الغوص والرحلات البحرية.

المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تركيب ما لا يقل عن 50 شمندورة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تركيب ما لا يقل عن 50 شمندورة رسو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع إعطاء الأولوية للمواقع الأكثر زيارة واحتياجًا للتنظيم، وفي مقدمتها منطقة الجزيرة البيضاء وشعاب العُطف داخل محمية رأس محمد، بما يضمن توفير وسائل رسو آمنة وصديقة للبيئة تسهم في الحفاظ على الشعاب المرجانية وتقليل الضغوط الواقعة على البيئة البحرية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع الجاري تنفيذه يتم بالتنسيق مع قطاع السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تشارك في توفير متطلبات التنفيذ والدعم الفني اللازم، ويأتي استجابةً لتوصيات العاملين والقائمين على أنشطة الغوص والسياحة البحرية، في إطار تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة بالبحر الأحمر.

تنفيذ خطط حماية المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط حماية المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة، بما يعزز من مكانة شرم الشيخ كواحدة من أبرز المقاصد العالمية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية، ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.