تقدم السيارة بايك U5 Plus موديل 2026 السيدان العائلية الجديدة عبر وكيلها المحلي بمصر شركة ألكان أوتو، كأرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.



مواصفات وأسعار بايك U5 Plus بالسوق المصري:



محرك بايك U5 Plus



تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.



أبعاد ومساحات بايك U5 Plus



تأتي بايك U5 Plus السيدان بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.



منظومة الأمان في بايك U5 Plus

تقدم U5 Plus بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر.

كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.



تجهيزات بايك U5 Plus



مقصورة سيارة بايك يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.



أسعار بايك U5 Plus



تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.