قادمة من المستقبل.. كيا تكشف عن سيارة اختبارية جديدة في ميلانو

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان عن إطلاق الموديل الخاص N-Tec من أيقونتها Qashqai، مع حزمة تجهيزات إضافية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص N-Tec يعتمد على فئة N-Connecta، ويأتي مزودا بنظام ملتيميديا بشاشة لمسية قياس 3ر12 بوصة.

وتشمل التجهيزات القياسية نظام دمج الهواتف لاسلكيا عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام Around View Monitor، الذي يوفر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ما يسهل عمليات الركن والمناورة.

ومن الناحية التصميمية، يحصل الطراز على عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة تضفي عليه مظهرا أكثر أناقة.

حزمة شتوية

ويأتي الإصدار الخاص N-Tec مزودا كذلك بحزمة شتوية تشمل تدفئة الزجاج الأمامي والمقود والمقاعد الأمامية، وهو ما يعزز من مستوى الراحة خلال القيادة في الأجواء الباردة.

وعلى صعيد المحركات، يتوفر الطراز بخيارين: الأول محرك بنزين هجين خفيف بسعة 3ر1 لتر وبقوة 158 حصانا، مع معدل استهلاك يبلغ 3ر6 لتر لكل 100 كلم.

أما الخيار الثاني فهو نظام e-Power بسعة 5ر1 لتر، والذي يعتمد بشكل أساسي على الدفع الكهربائي بقوة 205 حصان؛ حيث يعمل محرك البنزين فيه كمولد للطاقة. ويبلغ استهلاك الوقود في هذا النظام 4ر4 لتر/100 كلم مع ناقل حركة أوتوماتيكي.