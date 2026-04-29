قطاع السيارات الفارهة يضغط على أرباح مرسيدس بنز في بداية 2026

كتب : مصراوي

10:12 ص 29/04/2026 تعديل في 11:29 ص

فرانكفورت - (د ب أ):


أعلنت مجموعة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز جروب تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 42ر1 مليار يورو بما يعادل 49ر1 يورو للسهم مقابل 68ر1 مليار يورو بما يعادل 74ر1 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد

كما تراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك إلى 77ر1 مليار يورو مقابل 55ر2 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

تراجع كبير في أرباح مرسيدس بنز

وخلال الربع الأول من العام الحالي، أعلن قطاع مرسيدس بنز كارز لسيارات الركوب الفارهة تراجعا كبيرا في أرباح قبل حساب الضرائب والفوائد عن الربع الأول من العام الماضي.

تراجع أرباح قطاع الشاحنات بمرسيدس

كما سجل قطاع مرسيدس بنز للشاحنات تراجعا بسيطا في أرباحه قبل حساب الضرائب والفوائد.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت إيرادات المجموعة إلى 60ر31 مليار يورو، مقابل 22ر3 مليار يورو في العام الماضي.

وقالت مرسيدس بنز جروب إن هذا التراجع جاء بشكل أساسي نتيجة التغيير في أسعار الصرف، في الوقت نفسه أكدت المجموعة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل.

