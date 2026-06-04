تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات الدورة الثامنة من "ملتقى القاهرة الأدبي"، تحت شعار "كيف تنجو الحكايات!"، وهو الشعار الذي يحاول أن يتقاطع مع الأسئلة الملحة التي تطرحها الأوقات المضطربة التي تشهدها المنطقة.

ويقام الملتقى في رحاب القاهرة الفاطمية من 6 إلى 11 يونيو الجاري، حيث تستضيف قبة الغوري الافتتاح وأغلب الفعاليات بينما يستضيف "بيت الست وسيلة" الأمسية الشعرية الختامية.

ويشارك في الدورة الحالية من "ملتقى القاهرة الأدبي" -المهرجان السنوي المستقل الذي تنظمه "صفصافة للثقافة والنشر"- أدباء من تسع دول بما فيهم "سعيد خطيبي" الكاتب الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، وخالد اليملاحي (المغرب/فرنسا) وأليكس فروجه، ديفيد ألويسيو، نوربرت بوجيجا (مالطا)، وكلاوديو كومارتين (رومانيا) وهدى أبلان (اليمن)، وفاتن يعقوب (لبنان)، بالإضافة إلى نخبة من الأدباء والأكاديميين المصريين، منهم نسمة يوسف إدريس وفيموني عكاشة ومروة نبيل وغادة كمال وهند مختار وعزمي عبدالوهاب وحمدي الجزار وصبحي موسى ومحمد حسني عليوة، والدكتورة لميس النقاش والدكتور أنور مغيث والدكتور محمد محي الدين مطاوع والدكتور عادل ضرغام والدكتور خالد البلتاجي.

وتتناول ندوات المتلقى هذا العام عددا من الموضوعات مثل كيف نسرد الميثولوجيا (الأساطير) المصرية القديمة بطريقة معاصرة، والميتاسرد في الأدب الأوربي الحديث، وسردية الأوقات الصعبة في أدب المرأة العربية، والظواهر الجديدة في أدب شمال أفريقيا، والتأثير المتبادل بين الأدب العربي والأدب المالطي، وموضوعات أخرى.

وتحظى الدور الحالية بدعم ورعاية وزارة الثقافة المصرية ودعم كل من المؤسسة الفرانكفورنية العالمية وسفارة رومانيا بالقاهرة ومديرية الثقافة بمالطا وشركة براندريا للإنتاج الإعلامي.

وانطلق "ملتقى القاهرة الأدبي" لأول مرة عام 2015 تحت اسم (مهرجان القاهرة الأدبي) قبل أن يتوقف في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ثم عاد في 2024 بدعم من عدة شركاء في مقدمتهم

وزارة الثقافة المصرية.