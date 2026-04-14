"الهضيبي": حريق الزاوية جرس إنذار لتشديد السلامة بالمصانع

كتب : نشأت حمدي

08:59 م 14/04/2026

حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء

أعرب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الحريق الذي وقع داخل أحد المصانع بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال "الهضيبي" في بيان اليوم، إن الحادث الأليم يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بالمعايير الوقائية، وتفعيل دور الجهات الرقابية بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن حماية أرواح العاملين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن الحق في بيئة عمل آمنة يُعد أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي تعزيز آليات التفتيش والرقابة على المصانع، خاصة في المناطق الصناعية ذات الكثافة العمالية المرتفعة.

وأكد "الهضيبي" أن سرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي، وتوجيهها بتقديم الدعم الإغاثي وصرف المساعدات لأسر الضحايا والمصابين، تعكس دور الدولة في التخفيف من آثار الأزمات، مطالبًا في الوقت نفسه بتكامل الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، لضمان حماية العاملين ودعم أسر المتضررين بشكل عاجل وفعال.

حريق الزاوية مجلس النواب وزارة التضامن محافظة القاهرة

فيديو قد يعجبك



في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
نصائح طبية

في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
شئون عربية و دولية

4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
زووم

بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
نصائح طبية

بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء
حوادث وقضايا

"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء

