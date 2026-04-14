أعرب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الحريق الذي وقع داخل أحد المصانع بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال "الهضيبي" في بيان اليوم، إن الحادث الأليم يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بالمعايير الوقائية، وتفعيل دور الجهات الرقابية بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن حماية أرواح العاملين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن الحق في بيئة عمل آمنة يُعد أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي تعزيز آليات التفتيش والرقابة على المصانع، خاصة في المناطق الصناعية ذات الكثافة العمالية المرتفعة.

وأكد "الهضيبي" أن سرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي، وتوجيهها بتقديم الدعم الإغاثي وصرف المساعدات لأسر الضحايا والمصابين، تعكس دور الدولة في التخفيف من آثار الأزمات، مطالبًا في الوقت نفسه بتكامل الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، لضمان حماية العاملين ودعم أسر المتضررين بشكل عاجل وفعال.