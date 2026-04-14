شهدت المسارات الدبلوماسية تحولا جذريا بصدور بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك، أعلن عن انعقاد أول اجتماع رفيع المستوى منذ عام 1993 بين وفدي البلدين.

تفاصيل أول اجتماع رفيع المستوى في مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأكدت واشنطن في البيان الثلاثي، أن أي اتفاق يقضي بوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم تحت رعايتها المباشرة، رافضة أي مسارات منفصلة قد تؤثر على جوهر مفاوضات لبنان وإسرائيل.

وأوضحت الإدارة الأمريكية، أن إحراز تقدم في هذا الحوار الدبلوماسي من شأنه أن يفتح مجالا واسعا أمام تدفق المساعدات الدولية المخصصة لإعادة إعمار الأراضي اللبنانية التي تضررت جراء النزاع.

وفي سياق متصل، شدد البيان على اعتراف واشنطن بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها لمواجهة التهديدات التي يمثلها حزب الله اللبناني.

ومن جانبه، ركز الوفد اللبناني على الحاجة الملحة لتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى توقيعه في نوفمبر 2024، مع إطلاق دعوة صريحة لوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

نزع السلاح وإنهاء نفوذ إيران بالمنطقة

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها الكامل لخطط الحكومة اللبنانية الهادفة لاستعادة احتكار الدولة للسلاح وإنهاء نفوذ طهران، وهو ما تقاطع مع تأكيدات إسرائيل بالالتزام بالعمل المشترك مع بيروت لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية.

ويرى مراقبون أن هذا التوافق يمثل ركيزة أساسية في صياغة "النظام الإقليمي الجديد" الذي تسعى واشنطن لترسيخه ضمن تداعيات صراع إيران وأمريكا.

وأكدت الأطراف الثلاثة، على التوافق على إطلاق جولة من مفاوضات لبنان وإسرائيل بشكل مباشر، على أن يتم تحديد الزمان والمكان لاحقا وفقا للتطورات الميدانية.