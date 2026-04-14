ربطت السلطات الإيرانية مشاركة منتخبها الوطني في كأس العالم 2026 بتوافر ضمانات تتعلق بسلامة اللاعبين، في ظل الأوضاع الحالية داخل البلاد.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا، بمشاركة موسعة تضم 48 منتخبا لأول مرة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم"، عقد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج اجتماعا مع المدير الفني أمير قلعة نويي ووزير الرياضة أحمد دونيا مالي، لبحث ترتيبات المشاركة في البطولة العالمية، إلى جانب مناقشة خطط إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الرياضة أن قرار المشاركة سيظل مرهونا بمدى توفر عوامل الأمان، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تجهيز المنتخب بالشكل الأمثل وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن تحسن الظروف سيزيد من فرص المشاركة، في حين أن تصاعد التوترات قد يفرض قرارات إضافية وفقا لمقتضيات المرحلة.

مجموعة منتخب إيران

ويخوض منتخب إيران منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة، حيث يلتقي مع منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، على أن تقام مبارياته كافة داخل الولايات المتحدة.