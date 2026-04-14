مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 0
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات

كتب : محمد عبد السلام

07:09 م 14/04/2026 تعديل في 07:47 م

منتخب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ربطت السلطات الإيرانية مشاركة منتخبها الوطني في كأس العالم 2026 بتوافر ضمانات تتعلق بسلامة اللاعبين، في ظل الأوضاع الحالية داخل البلاد.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا، بمشاركة موسعة تضم 48 منتخبا لأول مرة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم"، عقد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج اجتماعا مع المدير الفني أمير قلعة نويي ووزير الرياضة أحمد دونيا مالي، لبحث ترتيبات المشاركة في البطولة العالمية، إلى جانب مناقشة خطط إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الرياضة أن قرار المشاركة سيظل مرهونا بمدى توفر عوامل الأمان، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تجهيز المنتخب بالشكل الأمثل وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن تحسن الظروف سيزيد من فرص المشاركة، في حين أن تصاعد التوترات قد يفرض قرارات إضافية وفقا لمقتضيات المرحلة.

مجموعة منتخب إيران

ويخوض منتخب إيران منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة، حيث يلتقي مع منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، على أن تقام مبارياته كافة داخل الولايات المتحدة.

منتخب إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوى TV

النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
رياضة عربية وعالمية

هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
شئون عربية و دولية

تفاصيل جديدة بشأن الحصار العسكري الأمريكي على الموانئ الإيرانية
شئون عربية و دولية

ترامب: الجيش الأمريكي بحاجة إلى تمديد المادة 702 الخاصة بالتجسّس
زووم

إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

