تزامنًا مع ارتفاع الأسعار.. وكيل جاك يقدم صيانة مجانية لمدة سنة على هذه السيارات

كتب : محمد جمال

02:38 م 01/04/2026 تعديل في 04:53 م
    جاك JS4
    جاك JS4 الرياضية
    جاك J7
أعلنت شركة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جاك في مصر، عن تقديم صيانة مجانية لمدة عام أو حتى 30 ألف كيلومتر (أيهما أقرب) على سيارات JS4 وJ7 بالسوق المصري.

وأوضحت الشركة، أن العرض يسري على السيارات التي يتم ترخيصها اعتبارًا من بداية أبريل حتى 30 أبريل 2026، ويشمل الصيانة الدورية وفق جداول الصيانة المعتمدة.

وقال المهندس سيف بدوي، العضو المنتدب لشركة جاك مصر: "نسعى لتقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال منظومة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، بما يعزز تجربة امتلاك سيارات جاك في السوق المصري".

وأضاف: "نسعى بشكل دائم إلى تطوير خدماتنا وتوسيع شبكة مراكز الخدمة المعتمدة، مع الالتزام بتوفير قطع الغيار الأصلية وتدريب الكوادر الفنية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة وأداء السيارات، ويعزز من تنافسية علامة جاك داخل السوق المصري".

وأضافت الشركة أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية تعزيز ثقة العملاء بالعلامة التجارية، مع تأكيد جاهزية مراكز الخدمة المعتمدة لتقديم الدعم الفني الكامل وقطع الغيار الأصلية، لضمان أفضل مستوى من الصيانة والأداء.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات JS4 وJ7 بالسوق المصري:

جاك JS4

تقدم جاك JS4 موديل 2026 بفئة واحدة Ultimate بسعر 1,039,000 جنيه.

جاك J7

تقدم جاك J7 موديل 2026، بفئة واحدة Ultimate بسعر رسمي يبلغ 1,039,000 جنيه.

جاك JS4 صيانة السيارات جاك J7

