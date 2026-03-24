سوبارو تطلق سيارتها Outback الكهربائية الجديدة للطرق الوعرة

كتب : مصراوي

12:56 م 24/03/2026 تعديل في 29/03/2026
    سوبارو تريل سيكر الجديدة
طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها Outback الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

محرك سوبارو Outback

وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 280 كيلووات/381 حصان، مما يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية سعة 74,4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 526 كلم.

ويمكن شحن البطارية باستخدام شاحن حائطي بقدرة تصل إلى 22 كيلووات أو شاحن سريع بقدرة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وهذا يعني أن شحنها من 10% إلى 80% يستغرق 28 دقيقة فقط.

أبعاد سوبارو E-Outback

وعلى الصعيد الشكلي، تأتي النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بطول 4,85 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 633 و 1718 لترا، أما قدرة السحب فتصل إلى 1,5 طن.

وتتمتع النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بروح المغامرة؛ حيث يزيد الخلوص الأرضي على 20 سم، مع أنماط قيادة خاصة للثلج والطين، كما أنها مزودة بنظام دفع رباعي قياسي.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها شانجان في مصر

محكمة ألمانية تبرئ بي إم دبليو ومرسيدس من دعاوى المناخ

برابوس تكشف عن 900 Mean Green بقوة 900 حصان و تسارع مذهل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيتامين B2.. فوائده وأعراض نقصه في الجسم
نصائح طبية

فيتامين B2.. فوائده وأعراض نقصه في الجسم
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
نصائح طبية

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
زووم

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن

أخبار

المزيد

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء