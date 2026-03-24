تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق.. صور

زيادة تصل إلى 190 ألف جنيه بأسعار سيارات سيات موديل 2026 في مصر

بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سكودا في مصر حتى 150 ألف جنيه

ستروين ترفع أسعار سياراتها حتى 120 ألف جنيه بالسوق المصري

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها Outback الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

محرك سوبارو Outback

وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 280 كيلووات/381 حصان، مما يتيح لها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية سعة 74,4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 526 كلم.

ويمكن شحن البطارية باستخدام شاحن حائطي بقدرة تصل إلى 22 كيلووات أو شاحن سريع بقدرة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وهذا يعني أن شحنها من 10% إلى 80% يستغرق 28 دقيقة فقط.

أبعاد سوبارو E-Outback

وعلى الصعيد الشكلي، تأتي النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بطول 4,85 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 633 و 1718 لترا، أما قدرة السحب فتصل إلى 1,5 طن.

وتتمتع النسخة الكهربائية E-Outback الجديدة بروح المغامرة؛ حيث يزيد الخلوص الأرضي على 20 سم، مع أنماط قيادة خاصة للثلج والطين، كما أنها مزودة بنظام دفع رباعي قياسي.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها شانجان في مصر

محكمة ألمانية تبرئ بي إم دبليو ومرسيدس من دعاوى المناخ

برابوس تكشف عن 900 Mean Green بقوة 900 حصان و تسارع مذهل