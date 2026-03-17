شيري تعلن عن إطلاق سيارتها QQ3 الكهربائية المخصصة للمدن

بكين - (د ب أ) :

أعلنت شركة شيري عن إطلاق سيارتها الكهربائية QQ3 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة المخصصة للمدن.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية QQ3 الجديدة تعتمد على سواعد محرك خلفي، والذي يوفر مستويين من القوة، هما: 58 كيلووات و90 كيلووات.

كما تتوفر للسيارة بطاريتان بسعة 29,48 كيلووات/ساعة و41,28 كيلووات/ساعة.

وتستغرق البطارية 16,5 دقيقة كحد أقصى للشحن السريع من 30% إلى 80%، كما تدعم السيارة خاصية الشحن من السيارة إلى الأجهزة (V2L) ،حيث يمكن للسيارة تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة بقدرة 3,3 أو 6,6 كيلووات.

مقصورة قيادة رقمية

وتشتمل السيارة على قمرة قيادة رقمية في الداخل، تتوسطها شاشة عرض قياس 15,6 بوصة، بينما يتولى المعالج كوالكوم Snapdragon-8155 وظائف نظام المعلومات والترفيه. كما يدعم النظام المساعد Carmind القادر على معالجة الأوامر الصوتية والتحكم في العديد من وظائف السيارة.

كما تدمج شيري نظام Falcon 500 لمساعدة السائق، والذي يدعم ركن السيارة تلقائيًا في أكثر من 100 سيناريو مختلف، بالإضافة إلى ميزات شاملة للقيادة على الطرق السريعة مثل مثبت السرعة التكيفي والحفاظ على المسار والمساعدة في تغيير المسار.

وتتوفر السيارة QQ3 الجديدة بألوان جذابة، هي: Cloud Pink Rice وFeather White و Moon Sword Silver و Scarlet Red و Elegant Purple و Peach Blossom Pink.

