كتب - محمد جمال:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جناح شركة شيري ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من سعد حبيب، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاعات سيارات الركوب بشركة جي بي أوتو، حول أحدث طرازات شيري المعروضة في السوق المصري، والتي يأتي في مقدمتها طراز Arrizo 6 GT المُجمع محليًا لأول مرة، إلى جانب عدد من الطرازات المتقدمة أبرزها Tiggo 9 وTiggo 8 PRO MAX وTiggo 7 PRO MAX وArrizo 8.

كما اطلع الوزير على التقنيات الذكية وأنظمة الأمان المتطورة وحلول الاتصال الحديثة التي تقدمها شيري، والتي تعكس توجه العلامة نحو دعم التصنيع المحلي وتقديم قيمة مضافة للمستهلك المصري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير قطاع النقل الذكي.

ويقام معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، وتنظيم شركة ART LINE ACG-ITF، بمشاركة واسعة من وكلاء السيارات الرسميين، واهتمام حكومي وإعلامي كبير، باعتباره خطوة مهمة نحو تنشيط سوق السيارات وعودة المعارض الدولية بقوة إلى مصر.