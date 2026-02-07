إعلان

خلال أوتومورو 2026.. وزير الصناعة والنقل يتفقد جناح شيري ويشيد بالإنتاج المحلي

كتب : مصراوي

06:11 م 07/02/2026 تعديل في 06:15 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الصناعة والنقل يتفقد جناح شيري في «أوتومورو 2026» ويشيد بالطرازات المجمعة محليًا
  • عرض 5 صورة
    وزير الصناعة والنقل يتفقد جناح شيري في «أوتومورو 2026» ويشيد بالطرازات المجمعة محليًا
  • عرض 5 صورة
    وزير الصناعة والنقل يتفقد جناح شيري في «أوتومورو 2026» ويشيد بالطرازات المجمعة محليًا
  • عرض 5 صورة
    وزير الصناعة والنقل يتفقد جناح شيري في «أوتومورو 2026» ويشيد بالطرازات المجمعة محليًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد جمال:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جناح شركة شيري ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من سعد حبيب، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاعات سيارات الركوب بشركة جي بي أوتو، حول أحدث طرازات شيري المعروضة في السوق المصري، والتي يأتي في مقدمتها طراز Arrizo 6 GT المُجمع محليًا لأول مرة، إلى جانب عدد من الطرازات المتقدمة أبرزها Tiggo 9 وTiggo 8 PRO MAX وTiggo 7 PRO MAX وArrizo 8.

كما اطلع الوزير على التقنيات الذكية وأنظمة الأمان المتطورة وحلول الاتصال الحديثة التي تقدمها شيري، والتي تعكس توجه العلامة نحو دعم التصنيع المحلي وتقديم قيمة مضافة للمستهلك المصري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير قطاع النقل الذكي.

ويقام معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، وتنظيم شركة ART LINE ACG-ITF، بمشاركة واسعة من وكلاء السيارات الرسميين، واهتمام حكومي وإعلامي كبير، باعتباره خطوة مهمة نحو تنشيط سوق السيارات وعودة المعارض الدولية بقوة إلى مصر.

كامل الوزير وتومورو 2026 iggo 8 PRO MAX

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر

أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه
تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل.. مروان عثمان يقود الخط الهجومي
رياضة عربية وعالمية

تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل.. مروان عثمان يقود الخط الهجومي
"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا
مسرح و تليفزيون

"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا
متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
أخبار المحافظات

متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران