انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو" 2026، والذي يقام في الفترة من 5 وحتى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

تقام نسخة العام الحالي تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وبمشاركة 26 شركة سيارات وعلامة تجارية، بالإضافة إلى مشاركة شركة "شل" الراعي البلاتيني، وشركة "درايف فاينانس - Drive Finance" راعٍ بلاتيني والذراع التمويلي الرسمي للمعرض، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك القاهرة.

وتزامنًا مع انطلاق معرض "أوتومورو 2026" تجري العديد من الشركات العارضة تحركات واسعة واستعدادات داخلية كبيرة لاستقبال جمهور المعرض بأفضل العروض والتخفيضات وكل ما هو جديد؛ علاوة على الاهتمام والترقب الإعلامي لتغطية فعاليات هذا الحدث.

وكان أحمد علام مدير عام « ART LINE ACG-ITF» - المؤسس والمنظم لـ «أوتومورو 2026» أكد أن المعرض يُعد فرصة كبيرة للراغبين في شراء السيارات؛ فهناك العديد من التخفيضات والعروض الخاصة والسيارات التي تقدم لأول مرة داخل المعرض بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية المتاحة للجمهور.

ولفت علام إلى أن «أوتومورو 2026» يُعد بمثابة العودة الحقيقية لمعارض السيارات في مصر والتي تُعد لاعبًا مؤثرًا في تنشيط السوق.

وكشف أحمد غزي مدير عام «ART LINE ACG-ITF» - المؤسس والمنظم لـ «أوتومورو 2026» أن معرض مصر الدولي للسيارات في دورته الأولى يشهد اهتمام ودعم حكومي ممثلًا في وزارة الصناعة المصرية ومشاركة كبيرة للعديد من شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

وأضاف غزي أن إدارة معرض «أوتومورو 2026» تهدف إلى تنشيط مبيعات السوق وإحداث حالة من الرواج بإقامة حدث كبير يجمع ما بين الجمهور من الراغبين في شراء السيارات وما بين شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

ومن جانبه أكد حسني فؤاد مدير عام معرض «أوتومورو 2026» أن هناك أكثر من شركة تخطط للعديد من المفاجآت لجمهور المعرض بهدايا وعروض حصرية؛ بالإضافة إلى طرح سيارات تظهر لأول مرة داخل أجنحة المعرض في دورته الأولى.

يذكر أن إدارة معرض «أوتومورو» كانت أعلنت قبل أيام عن فتح باب الحجز للجمهور على تذاكر زيارة معرض مصر الدولي للسيارات والمقرر إقامته في الفترة ما بين 5 إلى 8 فبراير 2026؛ وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وخصصت إدارة المعرض تذاكر «VIP E-TICKET» ليوم الافتتاح الموافق الخميس 5 فبراير؛ كما فتحت باب الحجز أيضًا على تذاكر «E-TICKET» المخصصة للفترة ما بين 6 إلى 8 فبراير.

وتطرح إدارة معرض «أوتومورو 2026» حجز تذاكر الزيارة للجمهور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي