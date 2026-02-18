احتراق سيارات جديدة داخل قطار شحن بألمانيا يتسبب في خسائر بالملايين

ماجديبورج - (د ب أ):

قالت الشرطة الألمانية الثلاثاء إن حريقا اندلع في قطار شحن يحمل سيارات جديدة في مدينة ماجديبورج بشرق ألمانيا، مما تسبب في أضرار بلغت قيمتها نحو 1.5 مليون يورو (85 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

وقالت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" إن خدمات المسافات الطويلة على خط ماجديبورج-براونشفايج ستظل متأثرة حتى وقت متأخر من الليل بسبب أعمال الإصلاح المستمرة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية إن هناك مسارا واحدا فقط صالحا للمرور حاليا. وتعمل القطارات الإقليمية بين ماجديبورج وبراونشفايج، ولكن من الممكن حدوث تأخيرات.

وذكر رجال الإطفاء أنه تم إبلاغ خدمات الطوارئ مساء الاثنين.

واحترقت 13 سيارة على عربتي قطار قرب سودنبرجر ووهن. وعندما وصلت فرقة الإطفاء، كانت السيارات قد "احترقت بالكامل". وتمكن رجال الإطفاء من منع النيران من الانتشار إلى السيارات الأخرى.

وكإجراء وقائي، تم إصدار تحذير للسكان المحليين. ومع ذلك، لم يكن هناك خطر على الجمهور، ولم يصب أحد بأذى.