قفزة تاريخية في تصنيع السيارات الكهربائية بمصانع شرق ألمانيا

لايبتسيج - (د ب أ):

شكلت السيارات الكهربائية 60% من إجمالي سيارات الركاب المنتجة في شرق ألمانيا خلال العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لحسابات مبادرة "أوتوموتيف كلاستر أوست دويتشلاند" في لايبتسيج، استنادا إلى أرقام الاتحاد الألماني لصناعة السيارات. واطلعت على نتائج التقييم وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين.

وللمقارنة، تبلغ نسبة السيارات الكهربائية المنتجة في غرب ألمانيا 1ر35%، فيما تصل على مستوى ألمانيا ككل إلى 2ر40%. غير أن الأعداد المطلقة للسيارات الكهربائية المنتجة في غرب ألمانيا، وكذلك إجمالي السيارات، تبقى أعلى. وتتركز مراكز الإنتاج في ولايات بافاريا وسكسونيا السفلى وبادن-فورتمبرج.

ويرجع الارتفاع الكبير في نسبة السيارات الكهربائية في مصانع شرق ألمانيا بالدرجة الأولى إلى مواقع الإنتاج المخصصة حصرا للسيارات الكهربائية التابعة لشركتي تسلا وفولكس فاجن. وكانت الأخيرة قد حولت مصنعها في تسفيكاو بحلول عام 2020 إلى أول مصنع خالص للسيارات الكهربائية، حيث يتم أيضا إنتاج طرازات من أودي وكوبرا.

وفي عام 2022 افتتحت شركة تسلا الأمريكية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية مصنعها الوحيد في أوروبا في بلدة جرونهايده قرب برلين. ولم يكن في ولاية براندنبورج سابقا أي مصانع سيارات. وبذلك أصبحت أول ولاية يتم فيها إنتاج سيارات كهربائية فقط.

وقال المدير التنفيذي للمبادرة، ينس كاتسيك، في تصريحات لـ(د ب أ): "يعمل أكثر من 200 ألف شخص في صناعة السيارات وقطع الغيار في شرق ألمانيا. وبذلك يرتبط عدد أكبر من الوظائف الصناعية في شرق البلاد بقطاع السيارات مقارنة بغرب ألمانيا"، مضيفا أن شرق ألمانيا يعد رائدا في هذا المجال، إلا أن الضغط هناك كبير أيضا لضمان نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي.

وأكدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون شرق ألمانيا، إليزابيت كايزر، أن نحو ربع وظائف القطاع الصناعي في شرق ألمانيا تعتمد على قطاع السيارات، الذي يواجه ضغوطا كبيرة بسبب المنافسة الدولية والرسوم الجمركية والتحول إلى أنظمة محركات صديقة للمناخ.

ومن المقرر أن تعقد كايزر اليوم الأربعاء "حوار قطاع السيارات"، حيث ترغب في مناقشة سبل تعزيز مواقع الإنتاج في شرق ألمانيا مع الشركات ومجالس العمال والاتحاد الألماني لصناعة السيارات ونقابة "إيه جي ميتال" للعاملين في قطاع المعادن وممثلين عن الولايات والحكومة الاتحادية.

وأوضحت كايزر أن الحكومة الألمانية اتخذت بالفعل عدة إجراءات لدعم صناعة السيارات، وقالت: "نحتاج الآن أيضا إلى إشارة واضحة من إدارات الشركات بأن يتم في المقابل تأمين الوظائف في مواقع شرق ألمانيا". من جانبه، شدد وزير البيئة كارستن شنايدر على ضرورة "تهيئة الأطر المناسبة الآن لضمان تأمين استمرار الإنتاج في مواقع رائدة مثل تسفيكاو".

وحذر المدير التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، أندرياس راده، من نقل الاستثمارات إلى الخارج، قائلا: "لدينا في ألمانيا مشكلة كبيرة تتعلق بالموقع. وعلى السياسة الآن أن تبذل الآن قصارى جهدها من أجل تحقيق النمو".