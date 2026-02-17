فولفسبورج - (د ب أ):

أفاد تقرير صحفي بأن مجموعة فولكس فاجن الالمانية للسيارات تخطط لإطلاق برنامج تقشف جديد بقيمة تقارب 60 مليار يورو.

ووفقًا لمجلة "ماناجر ماجاتسين"، من المقرر تخفيض التكاليف بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2028، استنادًا إلى معلومات داخلية، وهو ما يؤدي إلى الوصول بتخفيض التكاليف إلى المبلغ المذكور.

وذكرت المجلة أن سبب هذه الخطوة يرجع إلى تباطؤ مبيعات المجموعة في الصين والرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما جعل جهود التقشف الحالية غير كافية.

ولا يمكن استبعاد إغلاق مصانع، كما لا يستبعد أيضًا تنفيذ مزيد من شطب الوظائف إلى ما يتجاوز الـ35 ألف وظيفة التي تم الإعلان عنها سابقاً، غير أن المجلة لم تذكر تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

من جانبها، ردت فولكس فاجن على ما ورد بالتقرير بشكل متحفظ، وأشارت إلى برامج التوفير الجارية بالفعل لدى جميع العلامات التجارية التابعة لها.

وقال متحدث باسم المجموعة إن هذه البرامج حققت بالفعل وفورات بمبالغ تتألف من رقمين من مليارات اليوروهات.

وأضاف: "وبذلك تمكنت المجموعة من امتصاص الرياح الجيوسياسية المعاكسة – مثل الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة – وتبقى على المسار الصحيح".

ومن المقرر أن يقدم الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلومه، تقييماً مرحليًا في 10 مارس المقبل خلال المؤتمر الصحفي السنوي.

في المقابل، جاء رد فعل مجلس العمال على التقرير أكثر وضوحًا، إذ جاء في بيان داخلي أن المقال "يبدو أقرب إلى كونه وصفاً لحالة برامج الكفاءة التي بدأت منذ فترة طويلة".

وأعادت رئيسة مجلس العمال دانييلا كافالو التأكيد بوضوح على معارضتها لإغلاق مواقع تابعة للمجموعة، وقالت:"لن يكون هناك إغلاق مصانع في وجودنا".

ونقل بيان مجلس العمال عن كافالو قولها إنها تدرك أن المجموعة لا تزال في وضع صعب، وأردفت:"لهذا السبب أطلقنا في شركة فولكس فاجن بالفعل في نهاية 2024، عبر تسوية ديسمبر، جميع الإجراءات اللازمة لتحسين القدرة التنافسية وتقليل التأثيرات على الموظفين بطريقة مقبولة اجتماعياً. وبموجب هذا الاتفاق استبعدنا صراحة إغلاق المصانع والفصل لأسباب تتعلق بظروف التشغيل".

وكانت الشركة والنقابة توصلتا في نهاية عام 2024، بعد مفاوضات طويلة، إلى برنامج لإعادة الهيكلة ينص على شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، مقابل استبعاد إغلاق المصانع والتسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.

ويتم شطب الوظائف في المقام الأول من خلال التقاعد الجزئي، والتقاعد المبكر، وتعويضات نهاية الخدمة.