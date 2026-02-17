إعلان

في رمضان.. صيانة مجانية لمدة عامين أو 40 ألف كم على "جيلي كولراي"

كتب : محمد جمال

06:21 م 17/02/2026
أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل المحلي الحصرية لعلامة "جيلي" Geely التجارية في السوق المصري، عن طرح عرض خاص على خدمات الصيانة لمالكي طراز جيلي كولراي، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن العرض يشمل صيانة مجانية لمدة عامين أو حتى 40 ألف كيلومتر أيهما أقرب، على الفئة الثانية من طراز كولراي، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة المقدمة للعملاء ودعم تجربة ما بعد البيع.

وأضافت أوتوموبيلتي أن العرض يسري طوال شهر رمضان فقط، ويتضمن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وفقًا لجدول الصيانة المعتمد، بما يساهم في الحفاظ على كفاءة السيارة وأدائها، إلى جانب تخفيف الأعباء التشغيلية على العملاء خلال فترة الاستفادة من العرض.

تقدم جيلي كولراي بثلاث فئات تبدأ من 924 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 24 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون 99 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا

تقدم كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية

سيارات جيلي أسعار السيارات صيانة السيارات شهر رمضان

