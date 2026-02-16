سوبارو تطلق الكروس أوفر Solterra الكهربائية رسميًا.. التفاصيل

من المصنع إلى الطريق| جنرال موتورز تتحدث عن أسرار إنتاج "أوبترا" في مصر

بعد أيام على تقديمها بمصر.. ديبال تتيح تجربة سيارتها G318 في وادي الريان

نيسان تستعد لتشغيل خط إنتاج جديد في مصر لتصنيع 10 آلاف سيارة سنويًا

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Solterra الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الكهربائية Solterra خماسية الأبواب تأتي بطول 4.70 متر، وتمتاز بمقدمة أكثر رشاقة، بينما تتألق المقصورة الداخلية بخامات جديدة مع نظام معلومات وترفيه بشاشة قياس 14 بوصة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Solterra على سواعد محركين كهربائيين يولدان قوة تبلغ 252 كيلووات/343 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق سيارة الدفع الرباعي من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون نحو 5 ثوان.

وتم تزويد السيارة Solterra الكهربائية ببطارية بسعة 73 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يتخطى حاجز 500 كلم.

ويبلغ وزن السيارة Solterra الجديدة نحو 2 طن، بينما تبلغ قدرة السحب 1500 كجم.