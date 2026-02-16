من المصنع إلى الطريق| جنرال موتورز تتحدث عن أسرار إنتاج "أوبترا" في مصر

نظمت جنرال موتورز مصر جولة إعلامية استمرت يومين تحت شعار "من المصنع إلى الطريق"، استضافت خلالها أكثر من 50 صحفيًا متخصصًا في قطاع السيارات، إلى جانب عدد من المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، في تجربة متكاملة لاستعراض قدراتها التصنيعية والكشف عن مراحل إنتاج شيفروليه أوبترا الجديدة، بداية من خطوط الإنتاج وحتى تجربة القيادة على الطريق.

وشملت الفعالية زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اطلع الحضور على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المتطورة المستخدمة في تصنيع سيارات الركوب، بما في ذلك أنظمة الأتمتة والروبوتات الصناعية، إلى جانب تطبيق معايير الجودة العالمية المعتمدة من جنرال موتورز.

ويعد المصنع أول منشأة خاصة لصناعة السيارات في مصر منذ تأسيسه عام 1983، كما يصنف بين أكبر وأحدث مصانع السيارات في السوق المحلي، بما يعكس حجم استثمارات الشركة والتزامها المستمر بالسوق المصري.

وامتدت التجربة من أرض المصنع إلى الطريق من خلال موكب قيادة منظم أتاح للمشاركين اختبار أوبترا الجديدة عملياً في ظروف قيادة حقيقية. وخلال التجربة، استعرضت السيارة تجهيزاتها، ومنها نظام تثبيت السرعة، إلى جانب مستويات الراحة والثبات وكفاءة الأداء، بما يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتج ملائم لطبيعة الطرق والمناخ في مصر، وترجمة التصنيع المحلي إلى قيمة ملموسة للعملاء.

وعلى صعيد الأداء البيعي، حققت أوبترا الجديدة كليًا منذ طرحها في يناير 2025 حضورًا ملموسًا في السوق المصري، بعدما تجاوزت مبيعاتها 5.000 وحدة خلال عامها الأول، لتدخل قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعًا في فئة الركوب.

كما جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى للسيارات المجمعة محليًا خلال يناير 2026، بعد تسجيل أكثر من 600 وحدة، في مؤشر على تنامي ثقة العملاء في الطرازات المصنعة محليًا.

وتخللت الفعالية جلسات نقاشية ولقاءات مفتوحة مع قيادات الشركة، من بينهم شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، والتي أكدت أن فتح أبواب المصنع أمام هذا العدد من الإعلاميين يعكس شفافية الشركة وثقتها في قدراتها التصنيعية، مشيرة إلى أن أوبترا تمثل نتاج الدمج بين المعايير الهندسية العالمية والخبرة المحلية، إذ جرى تصميمها وتصنيعها في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكدت نيشي أن الشركة لا تركز فقط على إنتاج السيارات، بل تستثمر في تنمية الكوادر البشرية وتعزيز المكوّن المحلي عبر شبكة تضم نحو 80 موردًا محليًا، بما يدعم استراتيجية التصنيع الوطني ويسهم في تطوير صناعة السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.