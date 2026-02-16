فولكس فاجن تقرر خفض نفقاتها بنسبة 20% في خلال عامين.. ما السبب؟

فولفسبورج - (د ب أ):

ذكرت تقارير صحفية أن مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تعتزم خفض نفقاتها بنسبة 20% بنهاية 2028.

وذكرت مجلة مانجر ماجازين أن أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للمجموعة وأرون أتليتس المدير المالي قدما الخطة لكبار المديرين خلال اجتماع في برلين في منتصف يناير الماضي. ولم تكشف المجلة عن مصدر هذه المعلومات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مسؤولي فولكس فاجن لم يحددوا المجالات التي ستتأثر بخطة خفض النفقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب مجلس عمال شركة فولكس فاجن بصرف مكافأة للموظفين المشمولين بعقود العمل الجماعية بعد أن حققت شركة صناعة السيارات الألمانية تدفقات نقدية قوية بشكل مفاجئ.

وبررت رئيسة المجلس الممثل لمصالح العمال دانييلا كافالو هذا المطلب بالإشارة إلى زيادة قدرها 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) في توقعات التدفقات النقدية للشركة.

وكتبت كافالو في عدد خاص من صحيفة مجلس الأعمال: "إذا كان الجميع قد قدموا أداء جيدا في الانضباط بالتكاليف، فإن منح مكافأة تقديرا لذلك هو أمر عادل فقط".

وقال المجلس، وهو الهيئة المنتخبة التي تمثل الموظفين في قرارات الشركة، إن المكافأة يمكن أن تصرف في شهر مايو القادم.

وهذا هو الشهر الذي اعتادت فيه فولكس فاجن تقليديا دفع مكافأة جماعية مرنة، رغم أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلغائها هذا العام.

وكان هذا الخفض جزءا من حزمة توفير التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين نقابة "إي جي ميتال" والشركة في ديسمبر بعد مفاوضات صعبة. ومن غير المقرر عودة المكافأة المرنة، على مراحل، حتى عام 2028.

ولم تحدد كافالو حجم المكافأة المحتملة. وسيتعين الآن التفاوض مع مجلس الإدارة حول ما إذا كان هذا الاقتراح سينجح.