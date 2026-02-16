من المصنع إلى الطريق| جنرال موتورز تتحدث عن أسرار إنتاج "أوبترا" في مصر

الفيوم (وادي الريان) - محمد جمال:

نظمت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، تجربة قيادة حصرية لطرازها الجديد G318 في منطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم، وذلك عقب إطلاقه رسميًا ضمن فعاليات معرض أوتومورو 2026.

تأتي هذه التجربة كخطوة مدروسة تتيح لممثلي وسائل الإعلام، ومؤثري السيارات، اختبار Deepal G318 في بيئة طبيعية تعكس فلسفة السيارة وقدراتها على التعامل مع مختلف ظروف القيادة، بعيدًا عن القاعات المغلقة والمسارات التقليدية.

واختارت GB Auto ادي الريان بعناصره الطبيعية وتضاريسه المتنوعة ليكون مسرح التجربة الأولى، بما يبرز توازن السيارة بين الأداء القوي، والثبات، وسلاسة القيادة، إلى جانب ما تقدمه من تقنيات ذكية وتصميم عصري يخاطب أنماط الحياة النشطة والمغامرة.

وتشهد رحلة القيادة الحضور، للتعرف عن قرب على السيارة G318 باعتبارها سيارة تجمع بين الابتكار والأداء والاعتمادية في تجربة قيادة متكاملة. وتعتمد السيارة على منظومة REEV المتطورة التي تمزج بين القيادة الكهربائية وكفاءة المدى الممتد، ما يتيح مدى قيادة يصل إلى 963 كيلومترًا وفق معيار (NEDC)، في توازن واضح بين القوة والكفاءة.

وتتمتع G318 بمنظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تبلغ 424 حصانًا وعزم 575 نيوتن متر، لتوفّر أداءً قويًا وقدرات عالية على مختلف الطرق، بما في ذلك الطرق الوعرة، مع ثبات وثقة في القيادة.

كما تزخر السيارة بحزمة متكاملة من التقنيات الذكية، تشمل نظام كاميرات 360 درجة مع خاصية الشاسيه الشفاف، إلى جانب نظام تعليق هوائي بستة مستويات يعزّز الراحة والتحكم في مختلف ظروف القيادة، بينما تضيف الجنوط قياس 20 بوصة حضورًا قويًا يكمل التصميم الجريء للسيارة.

وفي إطار تعزيز ثقة العملاء وتقديم قيمة طويلة الأمد، توفر ديبال ضمانًا ممتدًا يصل إلى 6 سنوات أو 250 ألف كيلومتر على السيارة، وضمانًا خاصًا بمنظومة REEV لمدة 8 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، ما يعكس التزام العلامة بتقديم تجربة امتلاك موثوقة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأداء المتفوق.

قال محمد فريد - مدير علامة ديبال: "حرصنا على أن تكون أول تجربة قيادة لطراز G318 في وادي الريان، لأننا نؤمن بأن السيارات تُعرَف حقًا على الطريق، وليس فقط على منصات العرض. هذه التجربة تمنح الإعلام والمؤثرين فرصة لاختبار السيارة في ظروف واقعية تعكس قوتها، وسلاستها، وقدرتها على تلبية احتياجات أنماط القيادة المختلفة في السوق المصري".

وتعد تجربة وادي الريان محطة محورية ضمن خطة ديبال لتعريف السوق المصري بطراز G318، من خلال تقديم تجربة حقيقية تعكس رؤية العلامة في توفير سيارات متطورة تضع السائق في قلب التجربة.