أوروبية VS صينية.. مقارنة قوية بين رينو أوسترال و شانجان CS75 Plus

أطلقت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر، منذ أيام، السيارة شانجان CS75 Plus الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري.

ومع طرح CS75 Plus الجديدة كليًا بالسوق المصري لأول مرة، دخلت السيارة الصينية في منافسة قوية مع رينو أوسترال الأوروبية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

الأبعاد

تأتي CS75 Plus بطول كلي يبلغ 4770 مم، وعرضها 1910 مم، وارتفاعها 1705 مم، مع قاعدة عجلات تمتد لنحو 2800 مم.

تأتي رينو أوستر الجديدة بطول إجمالي 4510 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1618 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2667 مم.

المحرك

تعتمد شانجان CS75 Plus على محرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة تصل إلى نحو 185 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

تعتمد رينو أوسترال على محرك تربو رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

المقصورة الداخلية

توفر المقصورة الداخلية لـ CS75 Plus مستوى فخم من الراحة والتكنولوجيا، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، كما تم تجهيز السيارة بمقاعد أمامية كهربائية ، ومقاعد بخاصية التهوية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى مقعد الراكب الأمامي بتقنية Zero Gravity، ونظام رؤية محيطية 360 درجة يعمل أيضًا ككاميرا تسجيل (Dash Cam)، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام كهربائي لفتح و غلق صندوق الامتعة ، ونظام دخول وتشغيل ذكي، ونظام تكييف أوتوماتيكي مع هوايات خلفية.

تأتي رينو داستر الجديدة كلياً بمقصورة داخلية عصرية وعملية، تركز على الراحة والتكنولوجيا، حيث تتميز بشاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع لوحة عدادات رقمية، وتكييف أوتوماتيكي، ومقاعد جلدية مريحة، بالإضافة إلى خيارات تخزين ذكية ونظام صوتي متطور، مع تعزيز المواد المستخدمة لجودة أعلى.

منظومة الأمان

تم تزويد السيارة بأنظمة أمان شاملة لمساعدة السائق، تشمل: التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ ، والتحذير من مغادرة المسار والمساعدة على الحفاظ عليه.

تأتي رينو داستر الجديدة كلياً بمنظومة أمان متطورة تعتمد على منصة CMF-B، تشمل ميزات الأمان الحديثة 6 وسائد هوائية، أنظمة ADAS المتقدمة فرامل طوارئ، مراقبة نقاط عمياء، وحفاظ على المسار.

الأسعار

تقدم شانجان CS75 Plus الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تقدم رينو أوسترال بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.390.000 جنيه للفئة الأولى، و1.525.000 جنيه للفئة الثانية، و1.650.000 للثالثة، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا بـ1.750.000 جنيه.

