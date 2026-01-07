إعلان

يسير حتى 65 كم بالشحنة الواحدة.. إطلاق السكوتر الكهربائي Predator ES Storm Pro

كتب : مصراوي

11:25 ص 07/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السكوتر الكهربائي Predator ES Storm Pro الجديد
  • عرض 3 صورة
    السكوتر الكهربائي Predator ES Storm Pro الجديد

تايبيه - (د ب أ):

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق السكوتر الكهربائي Predator ES Storm Pro الجديد، الذي يمتاز بأنه قابل للطي من أجل سهولة حمله ونقله في السيارة مثلا.

وأوضحت الشركة التايوانية، أن السكوتر Predator ES Storm Pro الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقدرة اسمية تبلغ 500 وات، بينما تصل القدرة القصوى إلى 1200 وات، أما عزم الدوران الأقصى فيبلغ 65 نيوتن متر.

وتم تزويد السكوتر Predator ES Storm Pro الكهربائي ببطارية بسعة 614 وات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 65 كلم.

كما تم تجهيز السكوتر Predator ES Storm Pro القابل للطي، الذي يبلغ وزنه 5ر22 كجم، بإضاءة ذات ضوء مكابح وإشارات للانعطاف.

وتم تجهيز السكوتر بنظام تعليق أمامي وخلفي وإطارات هوائية مقاس 10 بوصات، بينما يتم كبح السكوتر بواسطة مكابح قرصية، كما تم تجهيزه بنظام كبح متجدد لاستعادة الطاقة أثناء الكبح الخفيف.

Predator ES Storm Pro السكوتر الكهربائي

