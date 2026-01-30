للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، عن خططها لإطلاق سيارات كهربائية لأول مرة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجيتها لتقديم حلول تنقل حديثة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي.

وأكدت تويوتا إيجيبت في بيان رسمي، أن الطرازات الكهربائية الحالية المتداولة في السوق المصري والتي تحمل شعار تويوتا لا يتم طرحها عبر القنوات الرسمية، وإنما تم استيرادها من أسواق خارجية من خلال جهات غير معتمدة، مؤكدة أن هذه الطرازات لا تخضع لإشرافها المباشر.

ومع إعلان الشركة عن استعدادها لطرح سيارات كهربائية رسمية، يزداد تساؤل العديد من المواطنين حول أبرز الطرازات المتوقع طرحها قريبًا بالسوق المصري لأول مرة، وأبرز هذه الطرازات bZ4X وbZ3 وbZ7 الكهربائية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هذه السيارات عالميًا:

تويوتا bZ4X

تقدم تويوتا bZ4X الـ SUV الكهربائية ببطارية 71.4 كيلو وات، وتتوفر بنظامي دفع أمامي أو دفع رباعي حسب الفئة، بقوة تصل إلى 204 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كم/س، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، ويصل مدى القيادة بنظام الدفع الأمامي 516 كم بينما تصل نسخة الدفع الرباعي إلى 470 كم.

تأتي تويوتا bZ4X الكهربائية بطول 4690 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2850 مم.

تويوتا bZ3

تعتمد تويوتا bZ3 الجديدة على محرك كهربائي بقوة 245 حصان، وعزم دوران 303 نيوتن·متر، كما تتوفر بنسخة بقوة 184 حصان وبصل مدى السير الخاص بها إلى 616 كيلومترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كم/س.

تأتي bZ3 السيدان الكهربائية بطول 4,725 مم، وعرض 1,835 مم، وارتفاع 1,475 مم، وقاعدة العجلات 2,880 مم.

تويوتا bZ7

تعتمد تويوتا bZ7 السيدان الكهربائية على محرك كهربائي بقوة 278 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

تأتي bZ7 بأبعاد خارجية مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 5,130 مم، وعرضها 1,965 مم، وارتفاعها 1,506 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,020 مم.

