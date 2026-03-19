





رفعت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك بكافة محافظات الجمهورية.

وبدأت القوات تنفيذ إجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام، مع ضمان توفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء العيد في الشوارع والميادين بفعالية تامة وبانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بصفة دورية ومنظمة بجميع أنحاء البلاد.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الخطط الأمنية تضمنت تنسيقًا مكثفًا بين كافة القطاعات لانتقاء أفضل العناصر الشرطية، مدعومة بوحدات من الشرطة النسائية لتحقيق انتشار ميداني واسع بمحيط المنشآت الحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما بجميع المحافظات. علاوة على ذلك، شملت الإجراءات تكثيف الدوريات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين وضمان انسيابية السير بانتظام قانونيًا بجميع الميادين.

امتدت مجهودات تأمين احتفالات العيد لتشمل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية في ظل زيادة أعداد الركاب المتوقعة. ومن جانب آخر، انتشرت الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان التزام المراكب والعائمات بضوابط الأمن والسلامة والحمولات المحددة بجميع المحافظات. تهدف هذه التحركات لفرض الانضباط المروري وتحقيق الردع العام، مع استمرار العمل بجميع الميادين لضمان الالتزام بكافة معايير تأمين احتفالات العيد بسلام.

وفي السياق ذاته، يتم ربط كافة الخدمات الميدانية بمنظومة إلكترونية متكاملة بغرف عمليات المرور لسرعة التعامل مع أي بلاغات طارئة. وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الضربات الاستباقية لتأمين الشارع وحماية الأسر، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بجميع المحافظات بفعالية تامة لضمان الأمن القومي بكافة الشوارع والميادين بانتظام قانونيًا وفقًا للضوابط الأمنية المتبعة، بما يضمن استقرار البلاد ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الـ تأمين احتفالات العيد.