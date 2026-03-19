عراقجي: المشاركة في إعادة فتح مضيق هرمز "تواطؤ" في الحرب

كتب : وكالات

04:38 م 19/03/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أي حلفاء للولايات المتحدة يساهمون في جهود واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه القوات الإيرانية حاليًا، يواجهون خطر "التواطؤ" في جرائم الحرب.

وخلال مكالمة مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، أكد عراقجي أن الوضع الحالي في المضيق ناتج عن الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على تطبيق تليجرام.

وحذر من أن مشاركة أي دولة في محاولة كسر الحصار الإيراني ستشكل "تواطؤًا في العدوان والجرائم البشعة التي ارتكبها المعتدون".

وقال حلفاء الولايات المتحدة، من بينهم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إنهم مستعدون "لدعم الجهود المناسبة" لإعادة حركة الشحن في مضيق هرمز.

وجاء في البيان المشترك، الذي وقّع عليه أيضًا قادة إيطاليا وهولندا واليابان، أنهم سيقومون أيضًا "باتخاذ خطوات لتثبيت أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج".

هبوط أرضي بشارع الجلاء في سمسطا بني سويف يوقف حركة المرور
