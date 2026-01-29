نيسان مصر تتعاون مع توتال إنرجيز لتصنيع زيوت محركات السيارات محليًا

50 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بروتون ساجا موديل 2026 في مصر

وقعت نيسان مصر وتوتال إنرجيز اتفاقية شراكة لتصنيع زيوت المحركات الأصلية المصممة خصيصًا لجميع موديلات نيسان، لضمان أفضل أداء للمحرك والحفاظ على كفاءته على المدى الطويل.

وأكدت نيسان في بيان، أن الاتفاقية تعكس التزامها بالمعايير العالمية ودورها في السوق المصري، وكذا حرص شركة توتال إنرجيز على تقديم زيوت عالية الجودة لعملاء نيسان في جميع أنحاء مصر.

تتضمن الشراكة تصنيع زيوت محركات نيسان الأصلية كمنتجات معتمدة ومتاحة على نطاق واسع عبر قنوات متعددة في السوق المصري. ويتجاوز التعاون مجرد التصنيع والتوريد ليشمل منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتطوير خدمات ما بعد البيع.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتم توفير زيوت محركات نيسان الأصلية عبر مجموعة من محطات شبكة توتال إنرجيز، إلى جانب عدد من مراكز خدمة توتال إنرجيز كوارتز، ومن خلال شبكة موزعي توتال إنرجيز عبر أكثر من 3.000 نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

كما سيتم توفير مجموعة من قطع غيار نيسان الأصلية، بما في ذلك فلاتر الزيت وقطع غيار الصيانة السريعة، في عدد من محطات توتال إنرجيز، بما يسهم في تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات الأصلية.

ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن تصبح توتال إنرجيز المورد الرسمي للوقود اللازم لمصنع نيسان في مصر لتلبية احتياجات التعبئة الأولى للمصنع، مما يعزز الالتزام المشترك بالأداء والكفاءة والجودة.

قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "تأتي شراكتنا الإستراتيجية مع توتال إنرجيز في مصر امتدادًا لنجاحات تعاوننا العالمي الممتد عبر عدة قارات، وهو ما يعكس التناغم في رؤيتنا المشتركة لتقديم تجربة استثنائية لعملائنا وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأضاف عبد الصمد على هامش مؤتمر صحفي عقد في أعقاب عقد الاتفاقية أن هذه الخطوة تعزز دور نيسان مصر الريادي كمركز إقليمي محوري، حيث تواصل نيسان نحجاها في السوق المصري من حيث الحصة السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية، وترسيخ مكانتها كأكبر مصدر لسيارات الركوب في مصر.

من جانبه، قال المهندس معتز نزال، المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت: "نفخر بكوننا الشريك الموثوق لنيسان في تصنيع زيوت محركات نيسان الأصلية في مصر. تمثل هذه الشراكة تعاونًا تقنيًا وتجاريًا شاملًا يستفيد من خبراتنا العالمية وتجاربنا الطويلة مع كبار مصنعي السيارات".

وأضاف نزال: "من خلال شراكتنا مع نيسان، الرائدة في السوق المصري وأكبر مصدر للسيارات، نضع معايير جديدة للتعاون مع شركات التصنيع الأصلية، ونعزز دور توتال إنرجيز كشريك موثوق في سوق ما بعد البيع للسيارات".

وأكد أن هذه الشراكة تعكس التزام توتال إنرجيز بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملاء نيسان، من خلال توظيف خبراتنا التقنية وشبكاتنا التشغيلية لتوفير حلول موثوقة تدعم كفاءة المركبات وتعزز مستويات الأداء والاعتمادية، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية ويواكب متطلبات السوق المصري".