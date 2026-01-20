تويوتا هايلكس بيك آب الكهربائية تنطلق رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل

قبل الشراء.. تعرف على أسعار أكبر سيارات إم جي الصينية في مصر

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق الجيل التاسع من سيارتها Hilux البيك آب.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Hilux البيك آب الجديدة تتوفر بكابينة مزدوجة، مع الاحتفاظ بتصميم الهيكل السُلّمي، الذي يضمن الصلابة والقدرات العالية على الطرق الوعرة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة Hilux الجديدة بنظام دفع هجين معتدل (Mild Hybrid)، كما أنها تتوفر للمرة الأولى بنسخة كهربائية بالكامل (BEV).

وتعتمد النسخة Hilux 48V Mild Hybrid على سواعد محرك ديزل مدعوم بمحرك كهربائي صغير يستمد طاقته من بطارية ليثيوم-أيون بجهد 48 فولت. ويوفر هذا النظام تشغيلا أكثر هدوءا وسلاسة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وتبلغ الحمولة القصوى 1 طن، بينما تصل قدرة القَطر إلى 3.5 طن. وتستطيع السيارة اجتياز مسطحات مائية بعمق يصل إلى700 مم. ويعزز الأداء في الطرق الوعرة نظام Multi-Terrain Select ، الذي يضبط أداء السيارة وفق طبيعة التضاريس المختلفة.

أما النسخة الكهربائية Hilux BEV فتعتمد على بطارية ليثيوم-أيون بسعة 2ر59 كيلووات/ساعة، مع محركات كهربائية (eAxles) على المحورين الأمامي والخلفي، لتوفير دفع رباعي دائم مع توزيع مرن للعزم.

ويولد النظام 205 نيوتن متر من العزم على المحور الأمامي و268 نيوتنمتر على المحور الخلفي. وتتمتع النسخة الكهربائية بمدى قيادة يصل إلى257 كلم.

وتبلغ الحمولة الصافية للنسخة الكهربائية نحو715 كجم، مع قدرة قَطر تصل إلى 1.6 طن. ويبلغ الخلوص الأرضي 207 مم، بينما يصل عمق الخوض في المياه إلى 700 مم