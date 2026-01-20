إعلان

تويوتا هايلكس بيك آب الكهربائية تنطلق رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل

كتب : مصراوي

01:50 م 20/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تويوتا Hilux الجديدة
  • عرض 6 صورة
    تويوتا Hilux الجديدة
  • عرض 6 صورة
    تويوتا Hilux الجديدة
  • عرض 6 صورة
    تويوتا Hilux الجديدة
  • عرض 6 صورة
    تويوتا Hilux الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق الجيل التاسع من سيارتها Hilux البيك آب.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Hilux البيك آب الجديدة تتوفر بكابينة مزدوجة، مع الاحتفاظ بتصميم الهيكل السُلّمي، الذي يضمن الصلابة والقدرات العالية على الطرق الوعرة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة Hilux الجديدة بنظام دفع هجين معتدل (Mild Hybrid)، كما أنها تتوفر للمرة الأولى بنسخة كهربائية بالكامل (BEV).

وتعتمد النسخة Hilux 48V Mild Hybrid على سواعد محرك ديزل مدعوم بمحرك كهربائي صغير يستمد طاقته من بطارية ليثيوم-أيون بجهد 48 فولت. ويوفر هذا النظام تشغيلا أكثر هدوءا وسلاسة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وتبلغ الحمولة القصوى 1 طن، بينما تصل قدرة القَطر إلى 3.5 طن. وتستطيع السيارة اجتياز مسطحات مائية بعمق يصل إلى700 مم. ويعزز الأداء في الطرق الوعرة نظام Multi-Terrain Select ، الذي يضبط أداء السيارة وفق طبيعة التضاريس المختلفة.

أما النسخة الكهربائية Hilux BEV فتعتمد على بطارية ليثيوم-أيون بسعة 2ر59 كيلووات/ساعة، مع محركات كهربائية (eAxles) على المحورين الأمامي والخلفي، لتوفير دفع رباعي دائم مع توزيع مرن للعزم.

ويولد النظام 205 نيوتن متر من العزم على المحور الأمامي و268 نيوتنمتر على المحور الخلفي. وتتمتع النسخة الكهربائية بمدى قيادة يصل إلى257 كلم.

وتبلغ الحمولة الصافية للنسخة الكهربائية نحو715 كجم، مع قدرة قَطر تصل إلى 1.6 طن. ويبلغ الخلوص الأرضي 207 مم، بينما يصل عمق الخوض في المياه إلى 700 مم

أسعار السيارات سيارات تويوتا سيارات بيك آب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك
نصائح طبية

كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك
البنك المركزي يقرر إغلاق البنوك الخميس بعد المقبل لهذا السبب
أخبار المحافظات

البنك المركزي يقرر إغلاق البنوك الخميس بعد المقبل لهذا السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع