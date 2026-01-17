كشفت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) ، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية، عن السيارة T5 EVO المجمعة محليًا التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق الصري.

وبعد انطلاق T5 EVO في مصر رسميًا دخلت السيارة الصينية المجمعة محليًا في مواجهة مباشرة مع الأرخص محليًا فوق المليون مباشرة وهي جيتور X70 Plus، والفارق السعري بينهما 60 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير مقارنة شاملة بين السيارتين:

مساحات وأبعاد جيتور X70 Plus و فورثينج T5 EVO

توفر جيتور X70 Plus المجمعة محليًا سبعة مقاعد، الطول الكلي: 4749 ملم، العرض: 1900 ملم، الارتفاع: 1720 ملم، قاعدة العجلات: 2720 ملم، سعة خزان الوقود: 57 لترًا.

تنتمي فورثينج T5 EVO إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV، وتأتي بأبعاد خارجية بطول 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم.

أداء محركات جيتور X70 Plus وفورثينج T5 EVO

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 6 سرعات، يدفع العجلات الأمامية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترًا في الساعة.

تقدم فورثينج T5 EVO نسخة «البنزين» المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بقوة 194 حصان وعزم 285 نيوتن متر، مع فتيس 7 سرعات ديوال كلاتش.

وسائل الأمان في جيتور X70 Plus و فورثينج T5 EVO

زودت جيتور X70 Plus المجمعة محليًا بأنظمة أمان متقدمة أبرزها مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مراقبة ضغط الإطارات، التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، مكابح يد كهربائية مع خاصية Auto Hold، إلى جانب نظام الكبح التلقائي، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام منع الانقلاب، ومثبت سرعة، نظام الدخول والتشغيل الذكي، كاميرات 360 درجة، حساسات خلفية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للضم.

تتميز فورثينج T5 EVO بأنظمة أمان شاملة تتكون من 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرات ورادارات 360 درجة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات الركن، وكشف النقاط العمياء، ومثبت سرعة ذكي مع محدد سرعة.

تجهيزات جيتور X70 Plus و فورثينج T5 EVO

تأتي جيتور X70 Plus بتكنولوجيا داخلية متطورة والتي تضم شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بالحجم ذاته، ونظام Bluetooth، وتوصيل الهواتف الذكية، و6 سماعات، إلى جانب مداخل USB، ومقاعد جلدية فاخرة، مع مقعد سائق كهربائي، ومسند يد بميزة التبريد والتسخين، وسقف بانورامي واسع، بالإضافة إلى زجاج ملون وغطاء صندوق الأمتعة كهربائي.

تأتي المقصورة داخلية لـ T5 EVO المجمعة محليًا بطابع رياضي حديث، مع تصميم فتحات التكييف الأربع ذات الشكل الدائري، وتعتمد المقصورة على شاشة عدادات رقمية كاملة قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بنفس القياس 10.25 بوصة.

أسعار جيتور X70 Plus وفورثينج T5 EVO

أسعار جيتور X70 Plus و تقدم جيتور X70 Plus المجمعة محليًا موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 جنيه.

بينما تقدم T5 EVO المُجمَّعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.070 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

فورثينج V9 تدخل السوق المصري رسميًا.. MPV كبيرة بمدى إجمالي 1000 كم

"رئيس الأمل": طرح 6 طرازات فورثينج خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا محليًا وإقليميًا

فورثينج T5 تصل مصر رسميًا عبر الأمل AVM بثلاث منظومات "بنزين وREEV وكهربائية"