بعد كاش باك الـ100 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات جيلي كولراي المجمعة محليًا

كتب - محمد جمال:

01:07 م 15/01/2026
    مقدمة جيلي كولراي SUV المجمعة بمصر
    خلفية جيلي كولراي SUV المجمعة بمصر
    مقصورة جيلي كولراي SUV المجمعة بمصر
    جيلي كولراي - أرشيفية
    جيلي كولراي المصنعة بمصر
    4 جيلي كولراي فيس ليفت الجديدة

يقدم وكلاء علامة جيلي الصينية بالسوق المصري، خلال شهر يناير السيارة جيلي كولراي 2026 بـ"كاش باك" يترواح بين 75 إلى 100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار كولراي ومواصفاتها:

الأسعار

الفئة الأولى Comfort سعرها الرسمي 924 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premium سعرها الرسمي مليون 24 ألف جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزا Sport سعرها الرسمي مليون 99 ألف جنيه.

وفيما يلي مواصفات جيلي كولراي التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد

تقدم كولراي بطول 4.33 متر من ضمنه 2.60 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 وارتفاع 1.60 متر.

المحرك

انطلقت كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية.

الأمان

جهزت كولراي قياسياً بأنظمة أمان تتضمن ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسائد هوائية أمامية وكاميرا خلفية.

بينما زادت الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية بجانب كاميرات محيطية 360 درجة ودعم للنقطة العمياء.

التجهيزات

شملت تجهيزات الفئة الأولى مقاعد قماشية وتكييف أوتوماتيكي وإضاءة أمامية هالوجينية بينما اعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة.

بينما حصلت الفئة الثانية على جنوط قياس 18 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون وأغطية للمرايا الجانبية بمظهر الكربون فايبر وإضاءة أمامية LED بحساسات.

أما من الداخل فظهرت شاشة للعدادات الرقمية قياسها 7 بوصة وبدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات مع مقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي من ناحية السائق وكسوة جلدية لعجلة القيادة بالإضافة لسقف بانورامي كما تتوفر السيارة بدخول دون مفتاح وخاصية الركن الذاتي

أسعار السيارات سيارات جيلي جيلي كولراي سيارات 2026

