بعد زيادة أسعار الشحن ..هل ما زالت السيارات الكهربائية أوفر من البنزين؟

كتب. محمود أمين:

تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر جدلاً واسعًا عقب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادات كبيرة في تعريفة شحن السيارات بمحطاتها المرخصة. فقد قفز سعر الكيلوواط/ساعة عبر الشحن البطيء من جنيه و89 قرشًا إلى 3 جنيهات و40 قرشًا، أي بزيادة تقترب من 80%، بينما تضاعفت تكلفة الشحن السريع تقريبًا لتصل إلى 6 جنيهات و55 قرشًا بدلًا من 3 جنيهات و75 قرشًا، وذلك وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

توضح الحسابات العملية أن مالك سيارة كهربائية مزودة ببطارية سعتها 50 كيلوواط/ساعة كان يدفع قبل الزيادة حوالي 94 جنيهًا فقط عند الشحن البطيء، لكن المبلغ ارتفع اليوم إلى نحو 170 جنيهًا لنفس الشحنة. أما عند استخدام الشحن السريع فقد تضاعفت التكلفة تقريبًا، لتقفز من 187 جنيهًا إلى أكثر من 327 جنيهًا للبطارية نفسها.

أما بالنسبة للسيارات العاملة بالبنزين، فإذا افترضنا سيارة باستهلاك 8 لترات لكل 100 كيلومتر، فإن تكلفة قطع هذه المسافة باستخدام بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر تصل إلى حوالي 152 جنيهًا. في حالة استخدام بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، فإن نفس الرحلة ستكلف ما يقارب 138 جنيهًا.

رغم الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن، فإن السيارات الكهربائية تظل أقل تكلفة من حيث التشغيل إذا ما قورنت بسيارات البنزين، خاصة عند الشحن البطيء أو المنزلي. إلا أن الفارق الذي كان واسعًا في السابق بدأ يتقلص، ما قد يدفع المستهلكين إلى إعادة التفكير في قرارات الشراء، خصوصًا مع تزايد أهمية عامل تكلفة التشغيل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

